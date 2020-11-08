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Hürriyet
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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 08.11.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Yakında izin çıkacak, ilk sağlık personeline!

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Yakında izin çıkacak, ilk sağlık personeline!
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Başbakan Merkel koronavirüse karşı yakında aşı izni beklediklerini ve önce kimlere aşı yapılacağını açıkladı. Almanya’da tüm önlemlere rağmen korona vakalarındaki yükseliş ise devam ediyor.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Halka açık gün vesilesiyle dijital yolla gelen soruları yanıtlayan Merkel, “Önce kime aşı yapılacağı sorusunu Aşı Komisyonu, bilim akademisi Leopoldina ve Etik Komisyonu’yla görüşüyor. Ama ben şu kadarını söyleyebilirim, en başta elbette sağlık personeli, doktorlar ve riskli gruptaki insanlar geliyor. Onların sayısı ülkemizde hiç de az değil” dedi. Hükümet olarak yakında bir aşı izninin çıkacağını umduklarını söyleyen Merkel, “Elbette yeterli olmayacak. Kimse aşı yaptırmaya zorlanmayacak. Herkesin özgür kararına bırakılacak” diye konuştu.

HEDEF HALKA BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMAK
Hedeflerinin koronavirüse karşı halka bağışıklık kazandırmak olduğunu vurgulayan Merkel, “Eğer toplam nüfusun yüzde 60, 70’i hastalığı atlatma ve aşı yoluyla bağışıklık kazanırsa, virüs yenilmiş demektir. O zaman tüm kısıtlamaları kaldırırız” dedi. Almanya’da tüm önlemlere rağmen korona vakalarındaki yükseliş durmuyor. Hafta sonu tüm sağlık idareleri yeni vakaları bildirmediği halde bir günlük vaka sayısı 16 bin olarak açıklandı. Bir günde ölenlerin sayısı 62 artarak, 11 bin 284’e yükseldi.

 

 

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