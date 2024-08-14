Yakalanan şüpheli RAF teröristi değil

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Alman medyasının emniyet birimlerinden edinilen bilgilere dayanarak verdiği haberlerde, dün akşam saat 21.00’e doğru ICE treninde yakalanan şüphelinin 1998 yılında kayıplara karışan RAF teröristi Burkhard Garweg olduğu ileri sürülürken, Verden Savcılığı Sözcüsü, “Yakalanan şüpheli aranan teröristlerden değil” açıklamasında bulundu. Yolculardan birinin ihbarı üzerine yakalan şüpheli RAF üyesi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Adam öldürmeye teşebbüs ve soygun suçlamasıyla aranan ve bir İtalyan kadın adına düzenlenen sahte kimlikle yıllardır başkent Berlin’de yaşayan RAF teröristi Daniela Klette, bu yıl şubat ayında Kreuzberg’deki evinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.