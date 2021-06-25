Yahudi ve yabancı düşmanlarına Alman vatandaşlığı kapısı kapatıldı

ALMAN vatandaşlığını almak isteyen yabancıların Yahudi düşmanı bir tutum sergileyip sergilemediklerini saptamak için özel hazırlanmış bir testten geçirilmesi de yeni yasal düzenlemede yer aldı. Aşırı sağ, ırkçılık, Yahudi ve İslam düşmanlığına karşı mücadele çerçevesinde suç işleyenlere verilecek cezaların artırılması da karara bağlandı.

HAMAS VE PKK FLAMASI TAŞIMAK SUÇ

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, özellikle sosyal medya yoluyla başka dinden ve milliyetten olan insanlara karşı kışkırtanlar ile kin ve nefret yayanların, ‘düşman listesi’ yayınlayanların daha ağır cezaya çarptırılması yönündeki kararın yerinde olduğunu söyledi. Maraton oturumda, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘terör listesi’nde yer alan Hamas ve PKK gibi terör örgütlerinin flamalarının gösterilerde taşınması da suç kategorisine alındı. Bu kurallara uymayanlar hakkında derhal suç duyurusunda bulunulması da yeni yasal düzenlemede yer aldı.

FUHUŞU BIRAKMAK İSTEYENE DESTEK

Öte yandan fuhuşa zorlamanın engellenmesi için de caydırıcı nitelikli bir dizi cezai önlemler karara bağlandı. Fiziksel şiddet kullanarak ve tehdit yoluyla fuhuşa zorlayanların daha ağır cezaya çarptırılması, gönüllü olarak fuhuşu bırakmak isteyenlere 20 milyon euro destek verilmesi karara bağlandı.