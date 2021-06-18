Yahudi düşmanlarına Alman vatandaşlığı kapısı kapanıyor!

BÜYÜK koalisyon hükümetini oluşturan Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Alman Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapılarak, Yahudi düşmanlığı ve ırkçı motifli suç işleyenlere Alman vatandaşlığı verilmemesi konunda anlaşmaya vardıkları açıklandı.

HEDEF ALMAN VATANDAŞI OLMALARINI ENGELLEMEK

Almanya’da yayımlanan günlük gazetelerden Bild’e bu konuyla ilgili açıklamada bulunan CDU’lu İç Politika Uzmanı Mathias Middelberg, hedefin Yahudi düşmanları ile ırkçıların Alman vatandaşı olmalarının engellenmesi olduğunu vurguladı. Almanya için İsrail devletinin varlığının tartışılmaz olduğunun altını çizen CDU’lu Federal Meclis milletvekili Middelberg, Yahudi düşmanlığı ve ırkçı motifli suç işleyip cezaya çarptırılanlara Alman vatandaşılığı kapısının tamamen kapatılmasında kararlı olduklarını söyledi. Bu alanda yapılacak zaman hayata geçirileceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.