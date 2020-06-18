Yağmur, ilik nakli için enfeksiyonun geçmesini bekliyor

YAĞMUR Damla Yanık, 2 yıl önce lösemiye yakalandı. Hastalığa bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybetti. Tedaviyle atlattığı lösemiye yeniden yakalanan Yanık için aranan ilik Almanya’da bulundu. Yüzde 99 uyumlu ilik, 5 Haziran günü Almanya’dan gönderildi. Vücudunda enfeksiyon olması nedeniyle henüz nakil ameliyatı gerçekleştirilemeyen Yağmur Damla Yanık, hastanede odasında çektiği videoda “16-20 Haziran arasında ilik nakli olacaktım, ancak enfeksiyondan dolayı süre uzadı. Enfeksiyonum geçer geçmez herkese güzel haberleri vereceğim. İyi haberleri sizinle paylaşacağım ve hepinizin duasında olmak istiyorum” dedi.