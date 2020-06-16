Yabancılarsız yabancı düşmanlığı

ALMANYA’DA Marburg ve Osnabrück Üniversiteleri’nin yaptığı araştırmaya göre yabancı kökenli nüfusun fazla olduğu yerde yabancı düşmanı suç olayları düşük. Yabancı nüfusun az olduğu yerlerde ise ırkçı suç olayları yüksek. 2015 mülteci akınında Almanya’da mültecilere yönelik çok sayıda yabancı düşmanı saldırılar yaşandı. Saldırılar 2014 yılına kıyasla iki kat artış kaydetti. Ancak saldırılar bölgelere göre farklılık gösterdi. Araştırmacılar Federal Asayiş Dairesi’nin (BKA) doğu ve batıda 402 ilde 2015 yılına ait siyasi motifli suç olaylarını mercek altına aldı. Araştırma sonucunda ırkçı şiddetin yabancı nüfusun düşük olduğu yerde çok daha yüksek olduğu sonucuna vardı. Marburg Üniversitesi sosyal psikoloji bölümü Başkanı Prof. Ulrich Wagner ve Federal Asayiş Şubesi yönetiminde yapılan araştırmadan çıkan sonuç şu: Yabancı nüfusun yüksek olduğu yerde gruplar arasında ilişkiler gelişiyor ve bu ilişkiler halktaki ön yargıların daha kolay kalkmasını sağlıyor.