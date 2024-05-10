‘Yabancıları Öldüren İngiliz Krallar’ sahnede!

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BU cesur ve çarpıcı oyun, İngiliz kültürünü yeniden yorumlayarak Shakespeare tiyatrosu kurumuna açık sözlü bir eleştiri getiriyor. Türkiyeli sanatçı Philip Arditti ve Nina Bowers tarafından tasarlanan oyun, İngiliz kimliklerinin kara mizahla işlendiği bir sahne performansı sunuyor. Shakespeare’in eserlerinin günümüzdeki anlamını sorgulayan ve 2024’te Shakespeare’in taşıdığı anlamı provokatif bir dille ele alan oyun, İngiliz milliyetçiliğinin gelişimini çocuksu bir merakla ve hicivli bir bakış açısıyla inceliyor.

