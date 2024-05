‘Yabancıları Öldüren İngiliz Krallar’ sahnede!

Haberin Devamı

BU cesur ve çarpıcı oyun, İngiliz kültürünü yeniden yorumlayarak Shakespeare tiyatrosu kurumuna açık sözlü bir eleştiri getiriyor. Türkiyeli sanatçı Philip Arditti ve Nina Bowers tarafından tasarlanan oyun, İngiliz kimliklerinin kara mizahla işlendiği bir sahne performansı sunuyor. Shakespeare’in eserlerinin günümüzdeki anlamını sorgulayan ve 2024’te Shakespeare’in taşıdığı anlamı provokatif bir dille ele alan oyun, İngiliz milliyetçiliğinin gelişimini çocuksu bir merakla ve hicivli bir bakış açısıyla inceliyor.



Philip Arditti oyuna dair şunları söyledi: “ Yabancıları Öldüren İngiliz Krallar oyunu Shakespeare Globe’da ‘V. Henry’ oyununu oynarken tanıştığım yine rol arkadaşım Nina ile yaptığımız sohbetler sırasında ortaya çıkmış, mizahi ve absürt bir oyun. Shakespear’in İngiliz olma haline dair Kral V. Henry üzerinden yazdığı ‘V. Henry’ oyununu, sahnelediğimiz dönemde Nina ile birlikte yaşadığımız ve içine düştüğümüz durumlar üzerinden kaleme aldık. Yabancıları Öldüren İngiliz Krallar oyunu için kısaca, İngiliz olmayan iki oyuncunun oldukça İngiliz olan ‘V. Henry’ oyununu oynarken karşılaştıkları saçmalıkların sahneye taşınması olarak da özetleyebiliriz.” Camden People’s Theatre, 58-60 Hampstead Road, London, NW1 2PY adresinde sahnelenecek olan ‘Yabancıları Öldüren İngiliz Krallar’, milliyetçiliğe dair farklı bakış açıları sunarak izleyicilere yenilikçi bir seyir zevki vadediyor. Oyun için biletler https://cptheatre.co.uk/whatson/English-Kings linkinden temin edilebilir.Philip, oyuncu, yazar ve tiyatro üreticisidir. İstanbul’un Yahudi topluluğunda büyüyen Philip, 1999 yılında Londra ’ya taşınarak, Londra Kraliyet Akademisi olan RADA’da tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim aldı. Philip, ilk olarak, HBO/BBC mini dizisi olan ‘House of Saddam’ da Uday Hussein’i canlandırmasıyla tanındı. En son ITV’ni iki projesinde yer aldı. 2008 ile 2018 yılları arasında National Theatre’da düzenli olarak sahne alan Philip, 2019’da Michelle Terry’nin Michelle Terry’s Globe Ensemble projesinin bir parçası olarak IV. Henry oyununda başrolü oynadı.Nina, tiyatro ve kabare alanında çalışan multidisipliner bir performans sanatçısı ve yazardır. Oynadığı roller arasında Anna Deveare Smith’in ‘Twilight Los Angeles 1992’ adlı eserindeki 19 karakterin tümü ve Time Out dergisinin ‘ön plana çıkan performans’ olarak nitelendirdiği ‘As You Like It’ oyunundaki Rosalind rolü bulunmaktadır. Oyunculukla birlikte, Nina aynı zamanda yazılar kaleme alarak oyun yazarlığı da yapmaktadır. Yazdığı eserlerden bazıları, The Yard, ICA, Camden People’s Theatre gibi mekanlarda sergilenen Nina’nın, ‘Nina Talks about Her Values’ ve CPT Sprint Festivali için oluşturulan ‘The Mantis from Atlantis’ adlı iki tek kişilik gösterisi de bulunmaktadır.