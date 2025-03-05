Yabancılar değil, ırkçılar dışarı

Haberin Devamı

“Unutulmaz bir gece yaşamanın sevincini paylaşın” yazılı davetiye alan katılımcıların çoğu, sevince değil tam bir ırkçılığa tanık oldu.

Farklı milliyetten, kökenden, dilden, dinden, kültürden çocukların, gençlerin, kadınlı erkekli yetişkinlerin de yıllardır severek gidip geldiği, tesislerinde tenis öğrendiği ve oynadığı ‘1899 Blau Weiss’ yönetimi, bu davranışın kendi ilkeleriyle bağdaşmadığını ilan ederken, ırkçılık sergileyenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

1999 yılında Almanya’nın eski başkenti Bonn’dan Berlin’e taşındığımızda henüz 3 yaşında olan ve geçen yıl başkent Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’ni bitirip avukat olan oğlumuz Berk Ömer de tenis oynamayı aynı kulüpte öğrenmişti.

Hafta sonları ve hafta içinde bazı günler arkadaşlarıyla orada buluşup, kulübün deneyimli hocalarının verdiği tenis kurslarına katılmıştı.

Hem de severek...

Gerçekten de dünyaya açık bir tenis kulübüydü 1899 Blau Weiss.

Haklı olarak da kulüp yönetimi ateş püskürüyordu “Yabancılar dışarı - Almanya Almanlara” diye slogan atan ırkçılara...

Haberin Devamı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

BENZER GÖRÜNTÜLERE DAHA ÖNCE DE TANIK OLMUŞTUK

Almanya’da aynı sahnelere geçen yıl mayıs ayında da tanık olduk.

Kuzey Denizi’ndeki Almanya’nın dördüncü büyük adası Sylt’te, bir barda eğlenen 300’e yakın kişiden de bazıları Gigi D’Agostino’nun aynı parçası çalarken, “Yabancılar dışarı! Yabancılar dışarı! Almanya Almanlara, yabancılar dışarı!” diyerek eşlik etmişlerdi.

Hatta sosyal medyada paylaşılan bir videoda, aralarından birinin iki parmağını dudağının üzerine koyarak Hitler bıyığı iması yaratıp, diğer eliyle de Hitler selamı verdiği görülmüştü.

Zenginlerin, varlıklı insanların evlerinin, villalarının, yalılarının ve yatlarının bulunduğu, aynı zamanda turistlerin akın ettiği Sylt’e Alman Anayasası’nın 75’inci yılında yaşanan bu ırkçılığa tepkiler yağmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın eski başkenti Bonn’da, eşitliğin büyük harflerle yazılı olduğu Alman Anayasası’nın 75’inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, Sylt’te yaşanan bu ırkçılığı sert bir dille kınamıştı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin’deki etkinlikteki konuşmasında da “Demokrasimize hep birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulunurken, Sylt’teki bu ırkçı gelişme üzerine, politik görgü kurallarının adileşmesinden ve bayağılaşmasından tedirginlik duyduğunu gizlememişti.

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

SCHOLZ: ‘BU TİKSİNDİRİCİ BİR OLGU’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da “Bu tiksindirici bir olgu. Böyle şeyler kesinlikle kabul edilemez. Buna göz yumulamaz” demişti.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de “Almanya Almanlara! Yabacılar dışarı! sloganı atılması, Almanya için utanç vericidir, Almanya’nın ayıbıdır” demişti.

Aynı sahnelerin yaşanmasından hareket edildiği için geçen yıl Almanya’nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih ve çevresinde düzenlenen geleneksel ‘Oktoberfest’ (Ekim Şenlikleri) boyunca DJ Gigi D’Agostino’nun ‘L’Amour toujours’ parçasının çalınmasına izin verilmemişti.

Gigi D’Agostino, “Benim şarkım insanları birleştiren, bütünleştiren, birbirlerine bağlarını artıran muhteşem, büyük ve yoğun duyguları içermektedir. Aşkın gücünü içermektedir” demektedir.

*

İşte ismi “Her zaman aşk” olan ve ismi gibi aşk kokan şarkının sözleri:

Hâlâ gözlerine inanıyorum

Sadece hayatında ne yaptığını umursamıyorum

Bebeğim hep yanında olacağım

Beni çok bekletme, lütfen gel

Hâlâ gözlerine inanıyorum

Başka seçenek yok, ben senin hayatına aitim

Çünkü bir gün seni sevmek için yaşayacağım

Sen bebeğim olacaksan ve uçup gideceğiz

Ve seninle uçacağım

Seninle uçacağım

Seninle uçacağım...

*

Sevgi ve aşk dolu bu parçayı ırkçılığın simgesi haline getirmek isteyen ve “Almanya Almanlara! Yabancılar dışarı” sloganları atan Alman aşırı sağcılara, ırkçılara, faşistlere denecek tek söz var: ‘Yabancılar değil, faşolar dışarı!’