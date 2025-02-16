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Başkent Berlin’de “Demokrasi, sosyal adalet, insan hakları, kin ve nefrete karşı” sloganıyla aşırı sağa karşı bugün öğleden sonra düzenlenen protesto gösterisine polise göre 20 bin, organizatörlere görevde 30 binin üzerinde kişi katıldı. Berlin’in Mitte İlçesi’ndeki ‘Bebel Meydanı’nda (Bebelplatz) ‘El Ele Birliği’ öncülüğünde düzenlenen gösteriye 66 örgüt destek verirken, aşırı sağcı akımlar kınandı, ‘hoşgörü ve dayanışma’ çağrısı yapıldı. Polisin gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD'ye tepki gösterilen gösteride, "AfD’ye oy yok", "Demokrasi için", "İnsanlık için kayıt olun", "Sessiz kalmak kötü, dayanışma altın" yazılı pankartlar taşındı.

Protestan kilisesinden mitinge katılan Christian Staeblein ise burada yaptığı konuşmada, "Biz aşırılık yanlılarına karşı güvenlik duvarıyız. Onlara karşı ancak birlikte, el ele başarılı olabiliriz" dedi.

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Başkent Berlin’in yanı sıra Bonn, Dresden, Ahrweiler, Ludwigsburg başta olmak üzere Almanya’nın başka kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Frankfurt’ta düzenlenen gösteriye 15 bin, Düsseldorf’ta 10 bin, Darmstadt’ta 4 bin kişi katıldı. Hessen eyaletinin başka kentlerinde ve beldelerinde de aşırı sağa karşı halk yollara düştü. “Almanya’da Nazilere yer yok” sloganı atan göstericiler, özgürlük ve demokrasi için sonuna kadar mücadele vereceklerini haykırdılar. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Blankenheim kentinde ‘ışık zinciri’ oluşturan göstericiler “Yabancılar değil, faşistler dışarı” sloganları attılar.