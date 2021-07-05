‘Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmeliyiz’

TÜRKİYE’nin gelişmesi ve iş dünyasının daha fazla büyümesi için Türkiye’de ticari bir yatırım ajansı kurulmalı gerektiğini belirten Kaan, şunları söyledi: “Almanya’daki Türk girişimci sayısının artması Türkiye açısından sevindirici. Türk girişimcilerimiz birbirleriyle dayanışma içinde bulunmalı, MÜSİAD yurt dışı şubelerimizin bir görevi de yabancı yatırımcıları Türkiye’ye davet etmesi olmalıdır. Kovid-19 virüsünün yaygınlaşmasıyla birlikte iş dünyası çok ciddi sıkıntılarla karşılaştı, zor bir pandemi döneminden geçti. Normalleşme süreciyle birlikte herkesin işinin başına dönmesi olumlu gelişme. Bu sayede hem ülkemiz hem de bölgemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam etmiş olacağız. Türkiye, tek bir ekonomik modelin yaygın olduğu bir ülke değil. Çok fazla alt ekonomik modellerden oluşan karma bir yapıdan oluşuyor. Almanya’nın 1951’de kurduğu ticari yatırım ajansının bir benzeri Türkiye’de de kısa zamanda kurulmalı. Türkiye ekonomisine yön veren, faaliyetlerinde her zaman ülke ve milletimizin menfaatini ön planda tutan, kamu yararına çalışan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD, üreten, ihracatını çoğaltan, güçlü Türkiye yolunda milletine tüm gücüyle hizmet etmeye, başarılı çalışmalarını kamuoyuna aktarmaya devam edecek.” MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur

‘BEN DEĞİL, BİZ OLMALI’

Topluma faydalı projeler konusunda Türk iş insanlarının birlikte dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini belirten MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur ise şöyle konuştu: “Türkiye düşmanlığından uzak çalışmalar yapan, kavgaları, kırgınlıkları bir kenara bırakan, ‘Ben’ kelimesinden uzak durup ‘Biz’ kelimesine ağırlık veren kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarımıza devam etmekten yanayız. Pandemi döneminde Türk girişimcilerimize yönelik yapılan ziyaretlerde ve bilgilendirme toplantılarında bizleri yalnız bırakmayan Nürnberg Başkonsolosumuz Serdar Deniz ve Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ataşemiz Ayman Ertem Çoban’a teşekkür ediyorum. Türk girişimcilerimize yönelik ziyaretler, bilgilendirici toplantılar devam edecek.” Nürnberg Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılan ziyaret sonrasında yeni ticari kanunlar hakkında bilgi edindiklerini belirten Dokur, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’ın eylül ayında MÜSİAD Nürnberg ofisini ziyaret edeceğini söyledi.

Toplantıya, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur, MÜSİAD Nürnberg eski başkanları İsmail Satır, Kadir Bozkurt, Emin Bayram, THY Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik, THY Nürnberg eski müdürü Osman Nuri Hasırcı, Nürnberg ve Kuzey Bavyera bölgesinde görev yapan MÜSİAD yöneticileri ve üyeleriyle birlikte çok sayıda davetli katıldı.

