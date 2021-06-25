Yabancı yaşlı bakıcılara da asgari ücret

ALMANYA’da yaşlı bakımında çalışan yabancılara da çalıştıkları her saat için asgari ücret ödenmesi yolu açıldı. Erfurt’taki Federal İş Mahkemesi, başkent Berlin’de 90 yaşında bir Alman’a kendi evinde 24 saat hizmet veren Bulgaristan kökenli bir bakıcı kadının açtığı davayla ilgili temel bir karar verdi. Alman yargıçlar, Bulgar kökenli bakıcı kadına haftada 30 saat çalıştığını içeren bir sözleşme imzalattırıldığı ve gece gündüz hizmet verdiği halde, kendisine fazla mesai ücreti ödenmemesinin yasalara aykırı olduğu görüşünde birleşti. Böyle durumlarda haftanın 7 günü 24 saat üzerinden asgari ücret ödenmesine karar verildi. Mahkeme, 7 aydır çalışan ve ayda net 1000 euro ödenen Bulgar bakıcı kadının toplam 43 bin euro fazla mesai ücreti ödenmesi talebini ise henüz karara bağlamadı. Bu konuyla ilgili kararın önümüzdeki aylarda verileceği açıklandı. Almanya’da çoğu Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’dan gelen 200 binden fazla bakıcının Almanya’da çalıştığı belirtildi.