Yabancı sermayeye sıkı kontrol

ALINAN kararlar gereği AB üye ülkeleri dışından gelecek sermayenin kamu düzeninde veya güvenliğinde olası bir bozulmaya yol açıp açmayacağı incelenecek. Risk belirlendiği takdirde sermayenin ülkeye girişine izin verilmeyecek. Alman şirketleri başka ülke yatırımcıları tarafından satın alındığında veya ortak olunduğunda var olan bilgi birikiminin dışarıya götürülmesi de engellenecek. Kritik altyapı ve diğer sivil güvenlik alanlarına ilişkin satın alma işlemleri de denetimden geçirilecek. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, aşı gibi insan hayatını yakından ilgilendiren sağlık alanına ve elektrik gibi alt yapıya yönelik yatırım yapacak yabancı girişimcilerin bundan böyle daha sıkı denetleneceğini belirtti.

‘GÜNDEMİMİZDE VARDI’

Federal hükümet ayrıca koronavirüs krizi sırasında Almanya ve Avrupa’nın maske, aşı ve solunum cihazları sıkıntısı yaşaması üzerine bu ihtiyaçların üretimine yönelik yatırım yapmayı da kararlaştırdı. Altmaier, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada kararların koronavirüs krizi öncesinde gündeme alındığını söyledi. Altmaier, “Alman ekonomisinin ürettiği mallarda darboğazın yaşanmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi geçtiğimiz hafta, federal hükümetin sağlık ve stratejik alanda yatırım yapması için fon kullanma izni vermişti

İş çevreleri bu kararlarla yabancı sermayenin tamamının zan altına alındığını savunurken, yabancı yatırımcılar için yanlış bir mesaj olabileceğine dikkati çekti. FDP sözcüleri ise sadece yabancı sermayenin değil, Alman yatırımcılarının da karardan olumsuz etkilenebileceğini ileri sürdü. FDP, “Bu kararlar serbest piyasa ekonomisi ilkelerine karşıdır” dedi.