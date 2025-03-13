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‘Yabancı mahkumlar cezalarını kendi ülkelerinde çeksin’

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#Fransa#Yabancı Mahkumlar#AVRUPADAN HABERLER
‘Yabancı mahkumlar cezalarını kendi ülkelerinde çeksin’
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 19:38

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, yabancı mahkumların, kendi ülkelerinde cezalarını çekmesi için çalışmalar başlatacaklarını söyledi.

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Darmanin, konuk olduğu Fransız radyosu Sud Radio’da Fransa’daki mahkumlar konusunu ele aldı. Ülkedeki hapishanelerde bulunan mahkumların yüzde 25’inin yabancılardan oluştuğunu ifade eden Darmanin, yabancı mahkumların 3’te 2’sinin Avrupalı olmadığını belirtti. Darmanin, gelecek günlerde söz konusu mahkumların sınır dışı edilmesi ve kendi ülkelerinde cezalarını çekmesi için bakanlığın çalışma başlatacağını açıkladı. Mevcut durumda Fransa’daki yabancı tutukluların kendi ülkelerinde cezalarını çekmesi için söz konusu kişilerin fikirlerinin dikkate alındığını kaydeden Darmanin, “Gelecekte, mahkumun fikrine ihtiyaç duymayacağız” dedi.

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#Fransa#Yabancı Mahkumlar#AVRUPADAN HABERLER

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