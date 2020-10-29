Yabancı düşmanlığı, Müslüman düşmanlığına döndü

YAKLAŞIK 30 yıldır Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşadığını belirten İbrahim Fırat, son yıllarda İslami değerler üzerinden Müslümanlara yönelik saldırılardan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Fırat, ABD’de 2001’de yaşanan 11 Eylül saldırıları öncesinde Avrupa’da bütün yabancılara yönelik bir karşıtlığın olduğuna, bu tarih sonrasında ‘yabancı düşmanlığının Müslüman düşmanlığına dönüştüğüne’ dikkati çekti. Avrupa’da özellikle Müslüman Türklere yönelik düşmanlığın daha belirgin bir hal aldığını vurgulayan Fırat, “Şu an hangi ülkede siyaset sıkışırsa Türk ve Müslüman kesime karşı hoyratça söylemlerle gündem oluşturuluyor ve böylelikle oy devşirilmeye çalışılıyor. Biz bu durumdan rahatsızlık duyuyoruz” dedi.

‘BU SALDIRILAR SON BULSUN’

Hazreti Muhammed’e yönelik saygısızlıklar ve İslami değerlere saldırıların son bulmasını isteyen Şükran Anaç da şöyle konuştu: “İslami değerler üzerinden siyaset yapılmasını istemiyoruz, buna karşıyız. Avrupa’da Hıristiyanlar, Yahudiler dinlerini özgürce yaşayabiliyorlarsa, biz de Müslümanlar olarak dinimizi özgürce yaşamak istiyoruz. Avrupa’da siyasilerin ayrıştırıcı söylemlerden kaçınması, birlikte yaşamanın teşvik edilmesi gerekir.”

Hasan Yetiş de Avrupa’da Hazreti Muhammed’e yönelik saldırıları kınadığını, hangi dine mensup olursa olsun kimsenin bir başkasına saldırma hakkının olmadığını ve herkesin dinini özgürce yaşaması gerektiğini ifade etti. Avusturya’da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan Safiye Yetiş, Avrupa’da Müslümanlara yönelik hoşgörünün azalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İslami değerlere yönelik saldırıların ilk geldikleri dönemde bu kadar hissedilir olmadığını, son 10 yılda çok daha yaygınlaştığını ifade eden Yetiş, Müslümanlara yönelik olumsuz yaklaşımların sona ermesini istedi.