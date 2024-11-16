Ya seni nereye göndermeli

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HOLLANDA Polisi de Hollanda medyası da bu saldırıların Hollanda’da yaşayan ve Filistin’e destek veren Kuzey Afrika kökenli Müslümanların başlattığını ileri sürdü.Yani her zaman olduğu gibi hemen ‘suçlu!’ bulundu.Hollanda Kralı Willem-Alexander, bu saldırılar sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşerek, “Sokaklarımızdaki antisemitik davranışlara göz yumamayız. Tarihimiz bize gözdağı vermenin nasıl kötüden daha kötüye gittiğini ve korkunç sonuçlar doğurduğunu öğretti. Biz buna kesinlikle göz yummayacağız” dedi.Hollanda Başbakanı Dick Schoof da sosyal medya hesabından, “Amsterdam’dan gelen haberleri dehşetle takip ettim. İsraillilere yönelik tamamen kabul edilemez antisemitik saldırılar yaşandı” paylaşımında bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaşanan şiddetin “Tarihin en utanç verici anlarını (Alman Nazilerin Yahudilere ait sinagog, market, dernek ve cemiyetler ile evlere 1938 yılında giriştikleri saldırılar- pogrom) hatırlattığını” söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Yahudilere saldıran herkes hepimize saldırıyor demektir. Yahudiler Avrupa’da kendilerini güvende hissedebilmelidirler” dedi.Kim tarafından girişilirse girişilsin, kime karşı olursa olsun, bu tür saldırıların tasvip edilecek de kabul edilecek de hiçbir yönü yoktur.Bu tür saldırıları, sağduyulu herkes gibi Müslümanlar da şiddetle kınamıştır.

WILDERS YİNE SAHNEDE

Saldırılardan sonra Hollanda’da hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, her zaman olduğu gibi yine tam bir İslam ve Müslüman düşmanlığı sergiledi.

Wilders, “Amsterdam sokaklarında Yahudi avı gibi görünüyor. Sokaklarımızda Maccabi Tel Aviv taraftarlarına saldıran çok kültürlü güruhun tutuklanıp sınır dışı edilmesi gerekiyor. Hollanda’da bunların yaşanabilmesinden utanç duyuyorum. Kesinlikle kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

Geert Wilders, parlamentoda yaptığı konuşmasında da saldırıların Fas kökenli Hollanda vatandaşları tarafından girişildiğini ileri sürerek, çifte vatandaşlık statüsünde olanların Hollanda vatandaşlıklarının iptal edilmesini istedi.

Bu Geert Wilders için hiç de yeni bir olgu değildir.

Hollanda’nın Venlo kentinde 1963’te Hollandalı bir baba ve Endonezya kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Geert Wilders, ilk kez muhafazakâr liberal Hollanda Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) milletvekili seçildiği 1998 yılından beri Türk, yabancı, İslam ve Müslüman düşmanlığı yapmaktadır.

2006 yılında kurduğu Özgürlük Partisi (PVV) ile de bu düşmanlığı artırarak sürdürmektedir.

Hollanda Anayasası’nın birinci maddesinde “Hollanda’da bulunan herkes, eşit durumlarda eşit muamele görürler. Din, dünya görüşü, politik eğilim, ırk, cinsiyet veya her ne sebeple olursa olsun, ayrımcılığa izin verilmez” denildiği halde, Geert Wilders, Hollanda’da camilerin kapatılmasını, ezan okunmasının ve Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yasaklanmasını istemektedir.

Utanmadan, sıkılmadan Müslümanların kutsal kitabı Kur-an’ı Kerim’i Alman Nazilerin, Nasyonal Sosyalistler’in faşist lideri Adolf Hitler’in ‘Mein Kampf’ (Kavgam) kitabıyla kıyaslayacak kadar yüzsüzleşmektedir.

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WILDERS’İN DURUMU NE OLACAK?

Evet...

Yıllardır İslam, yabancı ve sığınmacı düşmanlığı ile oy avcılığı yapan Geert Wilders’in partisi PVV, kurulduğu 2006 yılında yapılan parlamento seçimlerinde aldığı yüzde 5.9 oy oranını, Wilders’in sistematik olarak artırdığı bu düşmanlıklar sayesinde 2023 yılında yapılan seçimlerde yüzde 23.6’ya yükseltmiştir.

Sadece adı Özgürlük olan Özgürlük Partisi, 22 Kasım 2023 tarihinde yapılan son seçimlerden ‘en güçlü parti’ olarak çıkmıştır.

Daha seçim akşamı sonuçlar şekillenmeye başlar başlamaz “Ben başbakan olmak istiyorum” diyen Wilders, başbakan olamamış ama hükümet ortağı olmuştur.

Hükümette de yabancı, sığınmacı, İslam ve Müslüman düşmanlığını sürdürmektedir.

Wilders, İsrail ve Yahudi düşmanı çifte vatandaşlık statüsünde olanların Hollanda pasaportlarının ellerinden alınmasını ve vatandaşlıklarının iptal edilerek sınır dışı edilmelerini istemektedir.

Ya İslam düşmanlığı yapanlar ne olacak?

Ya İslam düşmanlığı ile oy avcılığı yaparak iktidara doğru koşan Geert Wilders’in durumu ne olacak?

O nereye sınır dışı edilecek?

Geert Wilders, ya seni kim veya kimler nereye gönderecek?