Ya İslam ve Yahudi düşmanı Almanlar ne olacak?

ALMANYA demokratik ve özgürlükçü bir hukuk devletidir. Herkes düşüncesini yazılı, sözlü ve görüntülü olarak ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Herkesin gösteri düzenleme ve gösteriye katılma özgürlüğü vardır. Ancak suça teşvik nitelikli ölüm çağrılarının kabul ve tasvip edilecek hiçbir yönü yoktur. Olamaz da, olmamalıdır da.

*

Bu gösterilerin ardından Almanya’da yeni bir tartışma başladı.

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Federal Meclis milletvekili Matthias Middelberg, Alman Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapılarak, “Kamuoyunda Yahudilere karşı kışkırtmalarda bulunan, İsrail devletini sorgulayan veya İsrail bayrağını yakan kişiler Alman vatandaşı olmamalı” açıklamasında bulundu.

Nitekim aradan çok geçmeden büyük koalisyon hükümetini oluşturan CDU ve ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD), yasalarda değişiklik yapılarak Yahudi düşmanları ile ırkçıların Alman vatandaşı olmalarına izin verilmemesi konusunda görüş birliğine vardıkları açıklandı.

Bağımsız her ülke gibi Almanya’nın da kimlerin, hangi koşullarda ve hangi şartları yerine getirmek suretiyle Alman vatandaşı olabileceğini belirleme hakkı ve özgürlüğü vardır.

Buna da kimsenin itirazı olamaz, olmamalıdır da.

Ancak Federal İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere bakıyorum.

Almanya’da geçen yıl Yahudi düşmanı motifli 2 bin 351 suç işlenmiş.

Ve bu suçların yüzde 95’i aşırı sağcı Almanlar tarafından işlenmiş.

İşte bu resmi verileri görünce, insanın aklından ister istemez, “O halde Yahudi düşmanı bu Alman vatandaşlarının vatandaşlıkları ne olacak?” sorusu geçiyor.

Hem de haklı olarak.

Almanya’da aralarında tescilli faşistlerin de bulunduğu sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) baştan beri Yahudi, İslam, sığınmacı, yabancı düşmanlığından, ırkçılıktan beslendiği bilinmektedir.

Soykırıma uğrayan milyonlarca Yahudi anısına başkent Berlin’de inşa edilen ‘Holokost Anıtı’nı ‘Utanç Anıtı’ olarak niteleyen Björn Höcke 2014 yılından beri Thüringen Eyalet Parlamentosu AfD Meclis Grup Başkanı’dır.

*

Evet...

CDU/CSU ve SPD Yahudi düşmanı ve ırkçı yabancıların Alman vatandaşı olmasını istememektedir.

Ya İslam düşmanları?

Yabancı kökenli İslam düşmanları ne olacak?

İslam düşmanı Alman vatandaşlarının vatandaşlıkları ne olacak?

Federal İçişleri Bakanlığı’nın resmî verilerine göre geçen yıl İslam düşmanı motifli 1026 suç işlenmiştir.

Bu suçların yüzde 92.11’i aşırı sağcı Almanlar tarafından işlenmiştir.

Federal Meclis’teki anamuhalefet konumundaki AfD, İslam düşmanı bir partidir.

Partinin Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Alice Weidel, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden yaptığı konuşmasında, “Burkalılar, başörtülü kızlar ve beleşe beslenen eli bıçaklı erkeklerle ve diğer hiç işe yaramayanlarla (parazitlerle) sosyal devleti koruyamayız” diyerek, ülkede yaşayan Müslümanlara hakaretler yağdırıp İslam düşmanlığı yapmıştır.

AfD’ye göre “İslam bir din değil, politik bir doktrindir”.

AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Alexander Gauland, “İslam, protestan ve katolik Hıristiyanlık gibi normal bir din değildir” diyerek apaçık İslam düşmanlığı yapmaktadır.

Aynı Gauland, “Dilinin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” dediği için federal hükümetin Uyumdan Sorumlu eski Devlet Bakanı Aydan Özoğuz için “Bunu da bir Alman Türk’ü söylüyor. Onu Eichsfeld’e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de, Tanrı’nın yardımıyla kendisinden Anadolu’da imha ederek kurtulmuş oluruz” demiştir.

Yani apaçık ölümle tehdit etmiştir.

Evet...

Almanya’da Yahudi düşmanı ve ırkçı yabancıların Alman vatandaşı olmalarına izin verilmeyecektir.

Ya İslam düşmanı yabancı kökenliler ne olacak? Ya İslam düşmanı Almanların Alman vatandaşlıkları ne olacak?