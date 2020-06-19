Ya ete bulaştıysa!..

ÇALIŞANLARI virüsü kaptığı için mezbaha kapatılmasına rağmen daha önce aynı mezbahada kesilen ve işlendikten sonra marketlerde ve kasaplarda hâlâ satılmayı bekleyen etlerin tüketilmesinin tehlikeli olup olmadığı da yine tüketicilerin kafasında soru işaretlerine yol açtı. Friedrich Löffler Enstitüsü (FLI), Almanya’da eti tüketilen hayvanların koronavirüs taşıyıp taşımadığıyla ilgili dpa’ya açıklamalarda bulundu. Kümes hayvanlarının koronavirüs taşıyıcıları olduklarına ilişkin hiçbir kanıtın bulunmadığı belirtilen açıklamaya göre domuzlara ve tavuklara SARS-CoV-2 bulaşmıyor. FLI, sığırlarla ilgili başlayan araştırmanın henüz sürdüğünü ancak şimdiye kadar yürütülen çalışmalar çerçevesinde sığırlara virüs bulaşabileceğine ilişki bulguların olmadığını da kaydetti.

İYİ PİŞİRİLMESİ LAZIM

FLI, virüsün ete, ancak virüs taşıyan çalışanların hapşırması veya öksürmesiyle bulaşabileceğini belirtti. Aynı açıklamada virüsün canlılarda çoğalıp yayıldığı hatırlatılırken, ette virüsün çoğalamayacağının da altı çizildi. Açıklamada, tıpkı diğer gıdalarda olduğu gibi kişi ete dokunup sonra gözüne, ağzına ve burnuna sürerse, bu yolla virüsü kendisine bulaştırabileceği ifade edildi. Bild gazetesine konuşan hijyen uzmanı Prof. Klaus Dieter Zastrow, etlerin çok iyi pişirilmesini önerdi. Prof. Zastrow, “İyi pişirilmeyen etler tehlikeler doğurabilir” uyarısı yaptı.