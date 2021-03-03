Xatar yine hâkim karşısında

STUTTGART Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada şarkıcının avukatı, müvekkilinin ifade vermemesi için girişimde bulunsa da mahkeme, 11 yıl önce çalınan altınların akıbetinin tespit edilebilmesi için konuşması gerektiği kararını verdi. Daha önceki ifadesinde olduğu gibi altın çalmayı planladıklarını ve kendisinin de planlayıcılardan biri olduğunu söyleyen Xatar, polis kılığına girerek para transfer aracındakileri durdurduktan sonra kontrol ettiklerini ve sonra tutuklayıp ormanlık alan götürdüklerini kaydetti. Xatar ve 3 arkadaşının gerçekleştirdiği soygun, 15 Aralık 2009’da Ludwigsburg’da meydana geldi. Soygunda iki araç kullanıldı. Polis kıyafetleri giyen öndeki araçtaki soyguncular, durdurdukları zırhlı araçtaki görevlilere kimlik kontrolü yapıp daha sonra arabayla ormanlık alana götürdü. Diğer araçtakiler ise yaklaşık 1.7 milyon euro değerindeki mücevherleri ve altınları alıp kayıplara karıştı. Olay sonrası Xatar, Rusya üzerinden Kuzey Irak’a kaçtı. Ancak Almanya’nın da girişimiyle istihbarat tarafından yakalandı ve 3 ay hapiste kaldı. ALTINLAR NEREDE?

Burada işkence gördüğünü iddia eden Xatar, 3 ay sonra Almanya’ya sınır dışı edildi. Stuttgart savcılığı Xatar ve diğer zanlılar hakkında dava açtı. 2007 yılında müzik prodüksiyon şirketini kurarak albüm çıkaran Xatar, 2011’de itirafta bulundu ve 8 yıla mahkûm oldu. Hapishanede yeni albümünün duyurusunu yapan Xatar, Almanya’nın tek gerçek gangsteri olarak kendisini tanıttı. Bu süre içinde daha da ünlenen Xatar, 2014’te serbest bırakıldı. Ancak aradan geçen 11 yıl içinde çalınan değerli mücevherler ve altınların akıbeti bir türlü öğrenilemedi.

Önceki gün görülen duruşmada ifade veren eski sanıklar da altınların nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti. Soyguna katılıp 7 yıl 6 ay hapis yatan Max G., kendileri polis kılığında zırhlı araç personelini etkisiz hale getirirken altınlardan ikinci grubun sorumlu olduğunu söyledi. Max G., diğer gruptakileri tanımadığını, iki grup arasındaki bağlantı sağlayan kişinin Xatar olduğunu söyledi. Ancak Xatar da altınların nerede olduğu konusunda bilgisi olmadığını belirtti. Mahkemede şahitlik edenlerden zırhlı araç görevlisi eski polis Mike H., ise Xatar ve arkadaşlarının çalınan altınları Amsterdam’a götürerek erittikten sonra sattıklarını tahmin ettiğini kaydetti.