WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide!

Gerçek adı Mercedes Varnado olan WWE fenomeni geçtiğimiz Haziran ayında Smackdown'da takımıyla şampiyon olmuştu. Kadınlarda 5. kez şampiyonluğa ulaşan Banks WWE'nin efsaneleri arasına girmişti.

Şampiyon güreşçi bunun yanında dünyada en çok izlenen dizilerden biri olan The Mandalorian'nın da oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dizide Koska Reeves adıyla rol alan güzel güreşçi kariyerine oyunculuk başarısı da ekledi.

Aynı zamanda Instagram'da da fenomen olan Sasha Banks'in tam 5 milyon takipçisi bulunuyor. Banks son olarak havuz başında paylaştığı fotoğrafındaki fit görüntüsüyle beğeni topladı. Güzel güreşçinin bu pozları tam 312 bin beğeni aldı. Her paylaşımı yüzbinlerce beğeni ve yorum alan fenomen güreşçi aynı zamanda modellik de yapıyor.