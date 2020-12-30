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Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide!

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WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide!
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WWE Amerikan Güreşi'nin Grand Slam şampiyonu Sasha Banks şimdilerde çok farklı bir kariyer yolunda ilerliyor.

WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide
Gerçek adı Mercedes Varnado olan WWE fenomeni geçtiğimiz Haziran ayında Smackdown'da takımıyla şampiyon olmuştu.
WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide
Kadınlarda 5. kez şampiyonluğa ulaşan Banks WWE'nin efsaneleri arasına girmişti.
WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide

Şampiyon güreşçi bunun yanında dünyada en çok izlenen dizilerden biri olan The Mandalorian'nın da oyuncu kadrosunda yer alıyor.
WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide
Dizide Koska Reeves adıyla rol alan güzel güreşçi kariyerine oyunculuk başarısı da ekledi.
WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide

Aynı zamanda Instagram'da da fenomen olan Sasha Banks'in tam 5 milyon takipçisi bulunuyor.
WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide
Banks son olarak havuz başında paylaştığı fotoğrafındaki fit görüntüsüyle beğeni topladı.
WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide
Güzel güreşçinin bu pozları tam 312 bin beğeni aldı.
WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide
Her paylaşımı yüzbinlerce beğeni ve yorum alan fenomen güreşçi aynı zamanda modellik de yapıyor.
WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide

WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide

WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide

WWE fenomeni Sasha Banks dünyaca ünlü dizide

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