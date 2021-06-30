‘Würzburg saldırısını lanetliyoruz’

“BU olay, genelin huzur ve refahına sıkılmış acı bir kurşundur. Teröre topyekûn karşı olup hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğine inanarak konuşuyoruz ki, şehrimiz Almanya’nın en huzurlu şehri olmaya devam edecektir. Würzburg’lular olarak gelecekte de herkes dost ve arkadaş olarak yaşamaya devam edecektir. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren şehir idaresiyle birlikte neler yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Olayın ne kadar acı ve büyük olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası elbette kolluk kuvvetlerinin işi ama cami dernekleri olarak bu şehirde bundan sonra da dostluk ve kardeşliği hedefleyen çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. İnsan öldüren birinin Müslüman olamayacağını bir defa daha açıklıyor ve lanetliyoruz. Şehirdeki üzgün her insanın acısını paylaşarak tekrar üzüntümüzü belirtiyoruz.”