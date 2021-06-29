Würzburg için ‘uyarı nöbeti’ çağrısı

TÜM yerlilere ve göçmen kökenlilere dönük çağrıda şöyle denildi: “Değerli TÜRGEM dost ve üyelerimiz! 25 Haziran 2021 günü göçmen bir saldırgan tarafından 3 suçsuz, günahsız kadın Almanya’nın Würzburg kentinde bıçaklı bir saldırıya uğrayıp yaşamlarını yitirdikleri gibi, 5 kişi de ağır yaralanmışlardır. Bu nedenle 30 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de ‘Koberg 20, 23552 Lübeck’ adresindeki TÜRGEM binasının önünde bu cinayeti kınamak için bir ‘Uyarı Nöbeti’ (Mahnwache) düzenlemeye karar vermiş bulunuyoruz. Bizden giden bir can olduğunda nasıl büyük hassasiyetler gösteriyor ve ‘Aynı acıları Türk toplumumuz bir daha yaşamasın’ diyerek Mölln, Solingen gibi olayların yıllarca unutulmaması için de uğraş ve özen gösteriyorsak, bu hunharca cinayeti de kınamamızın gerektiğine inanıyoruz. Konuya hassasiyet gösteren tüm yerli ve yabancı dostlarımızı bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz.”