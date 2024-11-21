Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu ‘Tek Yürek’ Oldular

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EĞİTİMLE ilgili sorunlara çözüm bulmayı vurgulayan Başkan Güner Öztel, öğrencilerin ve velilerin haklarını savunmayı, kültürel etkinlikler düzenleyerek topluluk bilincini artırmayı, özellikle göçmen ailelerin eğitim sistemiyle entegrasyonunu desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan Güner Öztel konuşmasında şunları söyledi: “Okul öncesi eğitimden başlayarak, eyaletimizdeki eğitim politikalarında söz sahibi olmak istiyoruz. Württemberg’de eğitim alanında en büyük teşkilatlanmaya sahip olan Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu, üye dernekleriyle bir araya geldi. Çalıştay havasında gerçekleşen ve yoğun katılımla yapılan toplantıda; teşkilatlanma, çalışma grupları, Türkçe ve Türk Kültürü dersleri, çocuk ve gençlik çalışmaları, okul öncesi eğitim, Alman eğitim sistemi, Türk ve Türk kökenli yüksek öğrenim gören gençlik, medya gibi konular Okul Aile Birlikleri Dernekleri ve delegeler tarafından görüşüldü, sunumlar yapıldı ve öneriler tartışıldı. Her dernek, yürüttüğü projeleri, karşılaştığı zorlukları ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaşarak önemli bir bilgi alışverişi sağladı. Derneklerin çalışmalarıyla ilgili sorunlar, fikirler ve öneriler üzerinde durularak, iş birliğini geliştirmek adına çözüm yolları arandığı söylendi. Türkçe ana dil eğitiminin güçlendirilmesi için kamuoyunun dikkatini çekmek ve çocukların katılımını artırmak üzere fikirler geliştirildiği ifade edildi.”

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EĞİTİM SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ

Tuncay Solak’ın düzenlediği federasyon toplantısında, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Federasyon Başkanı Güner Öztel açılış konuşmasında şunları söyledi: “Son yıllarda yapılan en geniş katılımlı ve önemli toplantımızı gerçekleştirdik. Derneklerimizi bir araya getirebilmenin ötesinde, toplantıda çalışma gruplarının oluşturulmasını çok önemli bir ilerleme olarak görüyorum. Ana hedefimiz, eyaletimizdeki devlet ve hükümet politikalarını belirlemek veya etkileyebilmek için çalışmalar başlatmaktır. Öte yandan, Almanya Türkleri’nin toplumsal ve ekonomik sorunlarına, eğitim sorunlarına dikkat çekerek, bunların çözümü yolunda çaba harcayacağız. Federal Almanya’daki Türk sivil toplum örgütlerinin en önemli işlevi, baskı grubu ve kamuoyu gücü oluşturarak toplumsal barışa katkı sağlamak, kurs statüsünde verilen Türkçe derslerinin kültür ve sanat çalışmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir.”

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‘ŞİMDİ ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ’

Toplantıda Federasyon adına bir sunum gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Güven Toymaz, federasyon yönetiminde sekiz bölgeden temsilcinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Şimdi çok daha güçlüyüz. Kurumsallaşmak en önemli hedeflerimiz arasındadır” dedi. Toymaz, geçmiş başkanlara, yönetim kurullarına ve katkıda bulunan eğitim gönüllülerine teşekkür etti. Sunum esnasında, dernek başkanlarını ve delegeleri selamlayan federasyon yönetim kurulu üyeleri Nurcan Mengüç (Bodensee), Burak Uçar (Ludwigsburg), Amine Korkmaz (Backnang), Gökmen Korkmaz (Backnang), Alparslan Kürşat Gür (Reutlingen) ve Tuncay Solak (Ulm), dernekler arası dayanışmanın ve ortak projelerin önemini vurguladılar. Özellikle eğitim alanında yapılacak iş birliklerinin çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayacağına olan inançlarının altını çizdiler.

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