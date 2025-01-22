Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu 2025-2026 hedeflerini belirledi

Haberin Devamı

Toplantıya, Federasyon Başkanı Güner Öztel, Başkan Yardımcıları Güven Toymaz ve Nurcan Mengüç ile yönetim kurulu üyeleri Kürşat Gür, Gökmen Korkmaz, Tuncay Çolak ve Aysun Schüler katıldı. Video bağlantısıyla toplantıya katılan Amine Korkmaz’a da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİ HEDEFLERİ

Federasyon, 2025-2026 dönemi çalışma planında şu hedefleri önceliklendirdi:

• Sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla işbirliği yapılması,

• Eğitim bakanlıklarıyla daha güçlü ilişkiler kurulması,

• Diğer derneklerle koordinasyonun artırılması.

Federasyon Başkanı Güner Öztel, Türk toplumunun ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretebilmek için yeni aksiyon planları geliştirdiklerini ifade etti.

GENÇLERE ÖZEL PROJELER YAPILACAK

Federasyon, gençlere yönelik eğitim şuraları ve toplantılar düzenlemeyi hedefliyor. Ayrıca 2025 yılı içerisinde geniş katılımlı bir “Landes Konferans” organize edileceği duyuruldu. Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu, toplumu güçlendirmek ve Türk kültürünü yaşatmak amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam edecek.