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Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu 2025-2026 hedeflerini belirledi

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#ALMANYA#Veli#AVRUPADAN HABERLER
Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu 2025-2026 hedeflerini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 11:32

Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu, 2025-2026 dönemine ilişkin hedeflerini belirlemek üzere geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkçe eğitimi ve Türk kültürünün korunması öncelikli konu başlıkları arasında yer aldı.

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Toplantıya, Federasyon Başkanı Güner Öztel, Başkan Yardımcıları Güven Toymaz ve Nurcan Mengüç ile yönetim kurulu üyeleri Kürşat Gür, Gökmen Korkmaz, Tuncay Çolak ve Aysun Schüler katıldı. Video bağlantısıyla toplantıya katılan Amine Korkmaz’a da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİ HEDEFLERİ
Federasyon, 2025-2026 dönemi çalışma planında şu hedefleri önceliklendirdi:
• Sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla işbirliği yapılması,
• Eğitim bakanlıklarıyla daha güçlü ilişkiler kurulması,
• Diğer derneklerle koordinasyonun artırılması.
Federasyon Başkanı Güner Öztel, Türk toplumunun ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretebilmek için yeni aksiyon planları geliştirdiklerini ifade etti.

GENÇLERE ÖZEL PROJELER YAPILACAK
Federasyon, gençlere yönelik eğitim şuraları ve toplantılar düzenlemeyi hedefliyor. Ayrıca 2025 yılı içerisinde geniş katılımlı bir “Landes Konferans” organize edileceği duyuruldu. Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu, toplumu güçlendirmek ve Türk kültürünü yaşatmak amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam edecek.

Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu 2025-2026 hedeflerini belirledi

Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu 2025-2026 hedeflerini belirledi


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#ALMANYA#Veli#AVRUPADAN HABERLER

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