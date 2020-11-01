Wupertal’da patlama: Evin çatısı havaya uçtu

PATLAMA nedeniyle çevrede oturanlar korku dolu anlar yaşarken, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bina tamamen boşaltıldı. Patlama nedeniyle binada çıkan yangını itfaiye ekipleri uzun çaba çaba sonucu söndürdü. Binanın önünde park halindeki çok sayıda araç da patlamadan dolayı hasar gördü. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Binada hem itfaiye ekipleri hem de polis incelemelerini sürdürüyor. Polis soruşturma açtı.