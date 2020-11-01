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Haber Giriş: 01.11.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Wupertal’da patlama: Evin çatısı havaya uçtu

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Wupertal’da patlama: Evin çatısı havaya uçtu
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Almanya’nın Wupertal kentinde bugün üç katlı apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin çatısı havaya uçtu. İki kişi yaralandı.

PATLAMA nedeniyle çevrede oturanlar korku dolu anlar yaşarken, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bina tamamen boşaltıldı. Patlama nedeniyle binada çıkan yangını itfaiye ekipleri uzun çaba çaba sonucu söndürdü. Binanın önünde park halindeki çok sayıda araç da patlamadan dolayı hasar gördü. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Binada hem itfaiye ekipleri hem de polis incelemelerini sürdürüyor. Polis soruşturma açtı.

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