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HABERLERAvrupa Haberleri

Wunstorf’da Müslüman mezarlığı açıldı

#DİYANET İşleri Türk İslam Birliği#Mezarlık#Almanya
Wunstorf’da Müslüman mezarlığı açıldı

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde yer alan Wunstorf kentinde Müslüman mezarlığı açıldı.

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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) Wunstorf Aksa Camisi’nin girişimiyle 800 metrekare arazi üzerine kurulan mezarlıkta, Müslümanların cenazeleri İslami usullere göre defnedilecek. Wunstorf DİTİB Aksa Camisi Din Görevlisi Adnan İltuş’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşan Wunstorf Belediye Başkanı Rolf-Axel Eberhardt, Türklerin artık bu şehrin bir parçası olduğunu ve açılan Müslüman mezarlığının kapasitesinin dolması durumunda ileride genişletilebileceğini söyledi. İkili ilişkilerin ve iletişimin önemine işaret eden Eberhardt, “Kiliseye ait bir mezarlığın karşılıklı güvene dayalı diyalogla 800 metrekarelik alanı Müslümanlara tahsis edilmiştir. Mutluluğumu ifade ediyor, emeği geçen herkese iş birlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Wunstorf’da Müslüman mezarlığı açıldı
Rolf-Axel Eberhardt

‘UYUMUN İŞARETİ’
Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, 60 yıl önce işe alınan işçilerin beklentilerin aksine Almanya’ya yerleştiğini belirterek, “Bu tür Müslüman mezarlıklarının tesis edilmesi ve duyulan ihtiyaç gelecekte artmaya devam edecektir. Tahsis edilen mezarlıkta buraya aitliğin ve uyumun işaretidir” ifadelerini kullandı.

Wunstorf’da Müslüman mezarlığı açıldı

Wunstorf Kilisesi Papazı Volker Milkowski, insanların birbirlerinden öğrenmesi gereken çok önemli değerlerin olduğunu vurgulayarak Müslüman mezarlığında İslami usullere göre defin işlemlerinin yapılacağını kaydetti. Hannover Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Köftürcü ve Niedersachsen ile Bremen DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü de kısa konuşma yaptı.
Wunstorf’da Müslüman mezarlığı açıldı

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#DİYANET İşleri Türk İslam Birliği#Mezarlık#Almanya

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