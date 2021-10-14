Wunstorf’da Müslüman mezarlığı açıldı

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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) Wunstorf Aksa Camisi’nin girişimiyle 800 metrekare arazi üzerine kurulan mezarlıkta, Müslümanların cenazeleri İslami usullere göre defnedilecek. Wunstorf DİTİB Aksa Camisi Din Görevlisi Adnan İltuş’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşan Wunstorf Belediye Başkanı Rolf-Axel Eberhardt, Türklerin artık bu şehrin bir parçası olduğunu ve açılan Müslüman mezarlığının kapasitesinin dolması durumunda ileride genişletilebileceğini söyledi. İkili ilişkilerin ve iletişimin önemine işaret eden Eberhardt, “Kiliseye ait bir mezarlığın karşılıklı güvene dayalı diyalogla 800 metrekarelik alanı Müslümanlara tahsis edilmiştir. Mutluluğumu ifade ediyor, emeği geçen herkese iş birlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

‘UYUMUN İŞARETİ’

Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, 60 yıl önce işe alınan işçilerin beklentilerin aksine Almanya’ya yerleştiğini belirterek, “Bu tür Müslüman mezarlıklarının tesis edilmesi ve duyulan ihtiyaç gelecekte artmaya devam edecektir. Tahsis edilen mezarlıkta buraya aitliğin ve uyumun işaretidir” ifadelerini kullandı.