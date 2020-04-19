Wuhan'ın 3 aylık hasreti sona erdi!

Çin Süper Lig ekiplerinden Wuhan Zall takımı 3 aylık aranın ardından şehre döndü. Corona virüsünün merkezi olan ve 3 bin 869 kişinin hayatını kaybettiği şehirde, karantina kısıtlaması hafifleyince takım hızlı trenle şehre geldi. Taraftarlar da takımlarını pankartlarla karşıladı.

Kadroda yer alan 14 futbolcunun Wuhan doğumlu olduğu belirtilirken, futbolcuların çocuğunun küçük çocuk sahibi olduğu ifade edildi. Ayrıca futbolcularından birinin İspanya’daki kamp sırasında büyükannesini corona virüsü nedeniyle kaybettiği bildirildi.

Wuhan Zall kaptanı Yao Hanlin, şehre ulaştıktan sonra istasyonda açıklama yaparak, “Hiçbirimiz için kolay olmadı. Kulüp, ailelerimize destek oldu. Ailelerimizi ve arkadaşlarımızı çok özledik. Onlar da çok zor zaman geçirdiler” dedi.

Geçen sezonu 6. sırada bitiren takımın tüm üyelerine izin verildiği ve Çarşamba günü yapılacak antrenman öncesinde ailelerinin yanına gittiği açıklandı.

Corona virüsü olmasaydı 22 Şubat’ta başlayacak sezon öncesinde 5 Ocak’ta İspanya’nın Malaga şehrine giden takım, virüsün bu ülkede de büyük tehlike oluşturmasıyla 16 Mart’ta Almanya’ya geçip, oradan da Çin’in Shenzhen şehrine uçarak Wuhan’a dönene kadar bu şehirde antrenman yaptı.