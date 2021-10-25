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Wolfsburg'da Van Bommel dönemi bitti

#Jörg Schmadtke#Wolfsburg#Bundesliga
Wolfsburgda Van Bommel dönemi bitti

Bundesliga'da Vfl Wolfsburg kulübü Mark van Bommel ile yollarını ayrıdığını resmen duyurdu. Alman ekibinin Sportif Direktörü Schmadtke, Bommel için "Takımın zorlu durumundan çıkmasına olan inancı eksikti ve iş birliğini sona erdirmeye karar vermemize neden oldu" dedi.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Vfl Wolfsburg, teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayırdı. Wolfsburg kulübünden yapılan açıklamada, Mark van Bommel ile iş birliğinin sona erdirildiği belirtildi.

Wolfsburg Sportif Direktörü Jörg Schmadtke, 44 yaşındaki teknik direktörle aralarında birleştirici faktörlerden daha fazla ayırıcı faktör olduğunu vurgulayarak, "Takımın zorlu durumundan çıkmasına olan inancı eksikti ve iş birliğini sona erdirmeye karar vermemize neden oldu. Mark'a hem sporda hem de özel hayatında en iyisini diliyoruz." dedi.

Teknik direktör Mark van Bommel ise kulübün verdiği kararın kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Karar beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü birlikte başarıya giden yola geri dönmeyi başaracağımıza inanıyordum. Takımın, işleri tekrar hızlı bir şekilde tersine çevirmeyi başarmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Wolfsburg ligin 9. haftasında 13 puanla 9. sırada bulunuyor.

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Futbolcu olarak Barcelona, Bayern Münih ve Milan'da forma giyen Mark van Bommel, son olarak 2018-2019 yıllarında -Eindhoven'ı çalıştırmıştı.

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#Jörg Schmadtke#Wolfsburg#Bundesliga

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