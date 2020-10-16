Woidke’ye mektup yazdı: ‘Bu şirketi ihalelerden men edin’

“MAALESEF yabancılara, bilhassa Türk ve Müslümanlara karşı düşmanlık bu toplumda hızla çoğalıyor. Bunun ününe geçmez, önlemeye çalışmazsak, bizden sonraki nesiller Müslüman olduklarını gizlemek zorunda kalacak. Bu tür davranış ve yaklaşımları tüm Müslümanların, tüm göçmenlerin kınaması gerekiyor. Bu konuyla ilgili Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke’ye bir mektup yazdım ve daha önce bu şirkete verilen ödülün geri alınması gerektiğini, bu ve bunun gibi şirketlerin kamu ihalelerinden men edilmesini gerektiğini yazdım.”

Almanya’nın Brandenburg eyaletinde yol inşaat çalışması yapan bir şirket, staj için başvuru yapan bir öğrenciyi, “Çalışanlarımız ibadetini yerine getiren Müslüman’ı istemiyor” diyerek reddetmişti. Şirket yetkilisi ret cevabında, “Benim gözümde İslam Almanya Anayasası ile uyumlu değil. Size gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım yolunuzu kendi ülkenizde bulursunuz” sözleriyle İslam’ın Federal Almanya Anayasası’na karşı olduğunu ileri sürmüştü. Müslüman öğrenciye yazılan bu ayrımcı ve dışlayıcı ret cevabı sosyal medyada yayınlanınca şirkete karşı yoğun tepki geldi.