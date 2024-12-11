Woidke koltuğunu korudu

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ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Brandenburg eyaletinde Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) ile ülke genelinde ilk koalisyon hükümetini kurarak bir ilki gerçekleştirirken, Dietmar Woidke başbakanlık koltuğunu da korudu. 22 Eylül’de yapılan Eyalet Parlamentosu seçiminden sonra SPD ile BSW arasında süren koalisyon görüşmelerinde uzlaşmaya varılması üzerine bugün öğleden önce Brandenburg Eyalet Parlamentosu’nda başbakan oylaması yapıldı. SPD’nin 32, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) 30, BSW’nin 14 ve CDU’nun 12 milletvekilinin bulunduğu 88 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamanın ilk turunda 2013 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan SPD’li Dietmar Woidke çoğunluğun desteğini alamadı.



Oylamaya katılan 87 milletvekilinden 43’ü Woidke’yi desteklerken 40 parlamenter karşı çıktı. 2 milletvekili de çekimser oy kullandı. SPD ile BSW’nin 46 milletvekili olduğu halde Woidke ilk turda çoğunluğun desteğini alamadı. İkinci turda ise Dietmar Woidke 50 parlamenterin desteğiyle yeniden Başbakan seçildi. SPD ve BSW’lilerin yanı sıra muhtemelen Woidke CDU’lu bazı parlamenterlerin de desteğiyle koltuğunu korudu. Oylamadan sonra yemin eden Dietmar Woidke, yeni koalisyon hükümetinin Brandenburg’un ve Brandenburgluların refahı için çalışacağı sözü verdi.