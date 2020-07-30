Wirecard skandalının ucu hükümete uzandı!

ALMANYA haftalardır tarihinin en büyük bir ekonomi skandalıyla sarsılıyor. Skandalın üzerindeki sis perdesi tam aydınlatılamıyor. Hükümet ortağı SPD’li Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz skandalla ilgili eleştirilerin baş hedefinde. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde SPD’nin muhtemel başbakan adayı olarak görülen Olaf Scholz Meclis Mali Komisyonu’nun özel oturumunda bakanlık olarak hata yapmadıklarını açıkladı. Muhalefet partileri skandalın araştırılması için soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor. Maliye Bakanı Scholz ise soruşturma komisyonu kurulmasını önlemek için finansal denetleyici mekanizmaları reformlarla güçlendireceklerini açıkladı. Skandalla ilgili hedefteki ikinci bakan ise CDU’lu Ekonomi Bakanı Peter Altmaier. İki bakanın Wirecard’ın bilanço sahteciliği hakkında ne zaman ne kadar bilgi sahibi olduğu ve buna karşı hangi müdahalede bulundukları sorgulanıyor.

OLMAYAN 2 MİLYAR EURO

Almanya borsası DAX’ın en değerli 30 şirket listesindeki Wirecard’ın Filipin bankalarında gösterdiği 1.9 milyar Euro paranın olmadığı ortaya çıkmıştı. Şirketin 2019 bilançosunu denetleyen Ernst&Young (EY), Filipinler’deki bankaların 1.9 milyar Euro kayıtları gerçeği yansıtmıyor, raporu üzerine Wirecard’ın bilançosuna onay vermedi. Bunun üzerine Wirecard şirketi önce bu paranın kayıp olduğunu, daha sonra ise mevcut olmadığını açıkladı. Şirketin CEO’su Markus Braun tutuklandı. Münih Savcılığı şirket hakkında soruşturma açtı. Şirketin firari menejeri Jan Marselek’in ise gizli servislerle ve Avusturya’daki aşırı sağcı FPÖ partisiyle bağlantıları olduğu iddia ediliyor. Skandalın ortaya çıkması üzerine Wirecard şirketi 4 milyar Euro açıkla iflasını verdi.

NEDEN KONTROL EDİLMEDİ!

İki bakanlığa yöneltilen suçlamaların başında Wirecard şirketinin 56 şubesinden sadece birinin denetlendiği, diğerlerinin devletin denetiminden tamamen bağımsız hareket ettiği geliyor. Şirketlerin faaliyetlerini denetleyen ve olası riskleri raporlayan devlet kurumu federal denetleme otoritesi BaFin, Maliye Bakanlığına bağlı. Almanya’daki denetleme firmalarını denetleyen APAS ise Ekonomi Bakanlığı’nın yetki alanında. Ayrıca Maliye Bakanı Scholz, bakanlık görevlileri Wirecard şirketi hakkında ‘çok yönlü soruşturma’ olduğu konusunda kendisine bilgi verdiği halde harekete geçmemekle suçlanıyor. Bunun yanında Bakan Scholz’un sağ kolu müsteşar Wolfgang Schmidt’in Wirecard şirketinin kara para akladığı ve piyasada manipülasyon yaptığına dair basında yer alan haberlere rağmen 2019’da şirket lehine Çin’de iş girişimlerinde bulunduğu eleştiriliyor. Skandalla ilgili Başbakan Angela Merkel de 2019 Çin gezisinde Wirecard’ın Çin’de yatırım yapması için girişimde bulunmakla eleştirilerin hedefinde.