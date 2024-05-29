Wilders’in koalisyonu Schoof’ta uzlaştı

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HOLLANDA’da Kasım 2023’te yapılan genel seçimlerin ardından başlayan zorlu pazarlık süreci sona erdi. Yabancı ve İslam karşıtı Geert Wilders (PVV), başbakanlıktan vazgeçmesi ve camilerin yasaklanması gibi tepki çeken taleplerinden geri adım atması karşılığında üç muhafazakâr sağ partiyi (VVD, BBB, NSC) kendisiyle ortaklığa ikna etti. 4 parti, uzun süren pazarlık ve koalisyon görüşmelerinin ardından başbakanın kim olacağı konusunda da uzlaşma sağladı. Hollanda’nın yeni başbakanı, Adalet Bakanlığı’nda görev yapan 67 yaşındaki Dick Schoof olacak. Schoof, Hollanda İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal Terörle Mücadele Koordinatörlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuş, 2000 yılında hazırlanan Yabancılar Yasası’nın mimarlarından biri olarak biliniyor. Schoof, hükümet ortağı partilerin liderleriyle birlikte yeni bakanlar kurulunu belirleyecek. Temmuz başında kurulması yeni hükümetin üyelerinin, mümkün olduğunca parlamento dışından isimlerden seçilmesi planlanıyor.

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MUHALEFETTEN TEPKİ

Yeni koalisyon hükümeti, Hollanda’ya yönelik sığınma ve iş göçünü büyük ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Aile birleşimi ve Hollanda vatandaşlığı zorlaştırılacak, güvenlik politikalarına daha fazla kaynak aktarılacak. Ancak muhalefet, hükümeti ‘zengin sağın hükümeti’ olarak eleştiriyor ve bazı sosyal politikalarda geri adım atılacağına dikkati çekiyor. Dick Schoof’un başbakan olarak seçilmesine muhalefet partilerinden çeşitli tepkiler de geldi. Sosyalist Parti, katı koalisyon anlaşmasının içeriğine odaklanırken, aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi, Schoof’un geçmişine dikkati çekerek eleştirilerde bulundu. Göçmenlerin desteklediği Denk Partisi ise Schoof’un Müslümanlara yönelik tutumunu eleştirdi.