×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Wiesbaden’de silahlı çatışma! Bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Wiesbaden#AVRUPADAN HABERLER
Wiesbaden’de silahlı çatışma Bir kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 11:44

Almanya’nın Wiesbaden kentinde çarşamba akşamı bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

OLAY, Schierstein semtindeki bir apartmanda saat 21.00 sularında yaşandı. Polisin Hessen Radyosu’na yaptığı açıklamaya göre, olay öncesinde dairede tartışma çıktığı ve kısa süre sonra silah sesleri duyulduğu bildirildi. Mahalle sakinleri, silah seslerini duyar duymaz polise ihbarda bulundu ve yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dairede ağır yaralı bir adam buldu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, kurban olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kısa süre sonra zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel operasyon timi (SEK) sevk edildi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak bölge trafiğe kapatıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve tartışmanın neden çıktığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Wiesbaden#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!