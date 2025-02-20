Wiesbaden’de silahlı çatışma! Bir kişi hayatını kaybetti

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OLAY, Schierstein semtindeki bir apartmanda saat 21.00 sularında yaşandı. Polisin Hessen Radyosu’na yaptığı açıklamaya göre, olay öncesinde dairede tartışma çıktığı ve kısa süre sonra silah sesleri duyulduğu bildirildi. Mahalle sakinleri, silah seslerini duyar duymaz polise ihbarda bulundu ve yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dairede ağır yaralı bir adam buldu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, kurban olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kısa süre sonra zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel operasyon timi (SEK) sevk edildi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak bölge trafiğe kapatıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve tartışmanın neden çıktığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.