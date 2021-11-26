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HABERLERAvrupa Haberleri

Wiesbaden İlyas’ı arıyor

#Wiesbaden #İdsteiner Caddesi #İLYAS König
Wiesbaden İlyas’ı arıyor

Almanya’nın Wiesbaden kentinde polis, 24 Kasım’dan bu yana kayıp olan 14 yaşındaki İlyas için arama ilanı çıkardı.

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İLYAS König’in son olarak 24 Kasım’da okula gitmek için saat 07.00’de yola çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. İlyas’ın İdsteiner caddesi üzerindeki bir gençlik yurdunda kaldığı kaydedildi. Polis, İlyas’ın okula da gitmediğini açıkladı. 14 yaşındaki İlyas’ın 1.65 metre boyunda, kahverengi saçlı, zayıf bir yapıda olduğu ve kaybolduğu gün üzerinde ne giydiği ile ilgili bilgi olmadığı belirtildi. Polis İlyas’ın Frankfurt taraflarında olabileceğini belirterek görgü tanıklarından veya İlyas’ın nerede olabileceğiyle ilgili bilgisi olanların derhal karakola başvurmalarını istedi. İlyas’la ilgili bilgi vermek isteyenlerin Wiesbaden polis karakolunu 0611 345-0 numaralı telefondan arayabilir.

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#Wiesbaden #İdsteiner Caddesi #İLYAS König

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