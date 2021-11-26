Wiesbaden İlyas’ı arıyor

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İLYAS König’in son olarak 24 Kasım’da okula gitmek için saat 07.00’de yola çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. İlyas’ın İdsteiner caddesi üzerindeki bir gençlik yurdunda kaldığı kaydedildi. Polis, İlyas’ın okula da gitmediğini açıkladı. 14 yaşındaki İlyas’ın 1.65 metre boyunda, kahverengi saçlı, zayıf bir yapıda olduğu ve kaybolduğu gün üzerinde ne giydiği ile ilgili bilgi olmadığı belirtildi. Polis İlyas’ın Frankfurt taraflarında olabileceğini belirterek görgü tanıklarından veya İlyas’ın nerede olabileceğiyle ilgili bilgisi olanların derhal karakola başvurmalarını istedi. İlyas’la ilgili bilgi vermek isteyenlerin Wiesbaden polis karakolunu 0611 345-0 numaralı telefondan arayabilir.