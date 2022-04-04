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WhatsApp dolandırıcılarına dikkat! ‘Sahte kızlar’ iş başında!

#Whatsapp #Essen Müllheim A.D.Ruhr#AVRUPADAN HABERLER
WhatsApp dolandırıcılarına dikkat ‘Sahte kızlar’ iş başında

Almanya’da, WhatsApp veya diğer mesaj uygulamalarıyla yaşlıları veya dijital dünya ile fazla tecrübesi olmayanları dolandırma vakaları giderek artıyor. Polis, vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Almanya’nın Essen ve Müllheim a.d.Ruhr kentlerinde 83 yaşlarında iki kadın WhatsApp aracılığıyla kendileriyle iletişime geçen kişiler tarafından dolandırıldı.

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HER iki yaşlı kadına da, bilinmeyen bir numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atıldı. Her iki durumda da, kadınlarla sohbet eden kişiler, kendilerini kadınların kızları olarak tanıtıp, yeni telefon ve yeni telefon numarası aldıklarını anlatarak kadınlarla sohbete başladılar. Sohbetin devamında yaşlılardan dört haneli rakamlarla para isteyen şahısların, paraları çeşitli hesaplara göndermelerini istediler. Para transferleri yapıldıktan sonra kadınlar kızlarıyla iletişime geçti ve dolandırıldıkları bu şekilde ortaya çıktı.

ÇEŞİTLİ PAROLALAR BELİRLENMELİ
Yaşlı kadınların hesaplarının bulunduğu bankalar şu anda transferi yurt dışına yapılan paraları geri alabilmek için uğraşıyor. Polis, özellikle yaşlı yakınlarının dijital dolandırıcılık konusunda aile bireylerini yakınlarını bilgilendirmesini isterken, kendi aralarında telefon görüşmeleri ya da mesajlaşırken, çeşitli parolalar belirlemelerini önerdi. Ayrıca yaşlılara Whatsapp ile kendilerinden kesinlikle para transferi istenmeyeceği ve telefon numarası değişirse de bunun bizzat kendilerinin telefonla aranarak yapılacağı anlatılmalıdır.

 

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#Whatsapp #Essen Müllheim A.D.Ruhr#AVRUPADAN HABERLER

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