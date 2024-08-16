Wening: ‘Tatil günleri azaltılsın’

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ALMANYA’nın önde gelen ve dünya genelinde hizmet veren Münih merkezli sigorta şirketi Munich Re Yönetim Kurulu Başkanı Joachim Wenning, “Daha çok ve daha uzun süre çalışmamız gerekiyor” diyerek, haftalık çalışma süresinin uzatılmasının gözden geçirilmesini önerdi. Sendikalar haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi için mücadele verirken, Wenning, ‘günde en fazla 10 saat çalışılması’ ve ‘yarım gün çalışılması’ uygulamalarına son verilmesini istedi. Aynı zamanda çalışanlara çıkış verilmesinin kolaylaştırılması ve emeklilik yaşının artırılması gerektiğini de savundu. Almanya genelinde yasal tatil günü sayısında farklılıklar olduğuna dikkati çeken Wenning, “Resmi tatil günü sayısı neden azaltılmasın? Bavyera’da resmi tatil günü sayısı neden Hamburg’dan, Almanya genelinden fazla? Bu alanda yeni bir düzenlemeye gidilmeli. Neden birkaç resmi tatil gününden feragat etmeyelim?” dedi.

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EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLSİN

Almanya Metal Dalı İşverenler Birliği Başkanı Stefan Wolff da ortalama yaşam süresindeki artış göz önünde bulundurularak emeklilik yaşının yükseltilmesini istedi. “Evet, bir fabrika işçisinin 70 yaşına kadar çalışması kolay değildir. Ama bir büro çalışanı neden 70 yaşına kadar, hatta istemesi halinde 70 yaşından sonra da çalışmasın” diyerek bu alanda yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) Başkanı Hans-Jürgen Urban ise Stefan Wolff’un yaklaşımına tepki gösterdi. Urban, Wolff’u ‘çalışsanların çektikleri zorluklardan, yaşadıkları güçlüklerden haberdar olmamakla’ suçladı ve “Birçok büroda da personel eksikliği var. O nedenle zaman zaman insanlar iki çalışanın yapacağı işi yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da ciddi strese yol açıyor. Bu durumda olan insanların 70’inden sonra da çalışmalarını istemek ve beklemek tamamen insafsızlık olur” dedi.

EMEKLİ AYLIĞI TEDİRGİNLİĞİ

Almanya’nın CDU’lu eski Çalışma Bakanı Norbert Blüm, 1986 yılında “Rente ist sicher” (Emekli aylığı garanti) yazılı afişlerle seçim kampanyası yaptığı halde, günümüzde insanlar ileriye dönük olarak emekli aylığı ile ilgili tedirginlik yaşamaya başladı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 72’sinin “Emekli aylığı garanti” görüşünü paylaşmadığı, sadece yüzde 22’inin desteklediği saptandı. Aynı zamanda insanların yüzde 53’ünün kademeli olarak 67’ye yükseltilen emeklilik yaşının düşürülmesinden yana olduğu belirlendi.