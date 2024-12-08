Weidel de AfD’nin başbakan adayı

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ALMANYA’da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) de partinin Eş Başkanı Alece Weidel’i başbakan adayı gösterme kararı aldı. AfD yönetimi, 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken genel seçimde Weidel’i başbakan adayı göreceklerini ilan etti. Partinin başkent Berlin’deki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Almanya’yı yönetmeye hazır olduklarını söyleyen Weidel, son 20 yılda CDU/CSU ile SPD’nin oluşturduğu büyük koalisyon ile 3 yıldır iktidarda olan ve kısa bir süre önce dağılan SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonun yanlış politikalarla ülkeyi adeta çökerttiklerini ileri sürerken, “Biz Almanya’yı yeniden dünyanın en prestijli ülkesi haline getirmek istiyoruz” dedi. Almanya’da yapılan kamuoyu yoklamalarına göre AfD’nin “ikinci güçlü parti” olduğunu hatırlatırken, “Böyle güçlü bir parti, bu ülkede yaşayan insanların iyi bir geleceğe sahip olması için sorumluluk üstlenmeye hazırdır” açıklamasında bulundu.

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MERKEL’İN POLİTİKALARI YANLIŞTI

2017 yılından beri AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı olarak görev yapan Alice Weidel, “Son 20 yıldır iktidarda bulunanlar ciddi hatalar yaptılar. Merkel’in nükleer enerjiden ve maden kömürü enerjisinden vazgeçme politikası yanlıştı. Dünyanın önde gelen otomotiv sanayine sahip olan Almanya yanlış politikalar yüzünden bu alanda tam bir kriz yaşamakta. Merkel’in yanlış sığınmacı politikası nedeniyle Almanya güvensiz bir ülke haline geldi. Biz her şeyi daha iyi yapmak istiyoruz. Biz ülkeyi yeniden güvenli bir hale getirmek istiyoruz” dedi. Alice Weidel, iktidarda söz sahibi olmaları halinde düzensiz göçü engelleyeceklerini, Almanya’nın dış sınırlarında kontrollerin artırılacağını, Almanya’da suç işleyen, adam öldüren göçmen kökenlilerin sınır dışı edileceklerini söyledi. Aynı zamanda enerji fiyatlarının düşürüleceğini, benzinli ve mazotlu otomobil üretimine devam edileceğini de belirtti. Ancak köklü partilerden hiçbiri de AfD ile iş birliği yapmak istemediği için Alice Weidel’in başbakan olma şansı bulunmuyor.

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MERZ ÖNDEWeidel’in başbakan adayı gösterileceği yönündeki haberler üzerine yapılan son kamuoyu yoklamasında da daha önceki dönemlerde de olduğu gibi ilk sırayı yine CDU/CSU’nun adayı Friedrich Merz aldı. Alman seçmenlerin yüzde 21’inin Merz’i, yüzde 18’inin Weidel’i yüzde 15’nni Şansölye Olaf Scholz’u ve yüzde 14’ünün de Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck’i destekleyeceği saptandı. Almanya’nın Batı’sında Merz’e destek yüzde 22, Weidel’e yüzde 16, Scholz ve Habeck’e yüzde 15’te kalırken, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde seçmenlerin yüzde 25’inin Weidel’i, yüzde 18’inin Scholz’u, yüzde 16’sının Merz’i ve yüzde 11’inin de Habeck’i tercih edeceği ortaya çıktı. Almanya’da halkın yüzde 44’ünün erken seçimden sonra Friedrich Merz’in başbakan olacağı görüşünü paylaştığı kaydedildi. Şansölye Scholz’un koltuğunu koruyacağını düşünenlerin oranı yüzde 11’de kaldı. Halkın sadece yüzde 9’unun Weidel’in, yüzde 5’inin de Habeck’in başbakan olacağı görüşünü paylaştığı da saptandı. Son kamuoyu yoklamalarına göre de Almanya’da bu günlerde genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 32, AfD’nin yüzde 19, SPD’nin yüzde 16, Yeşiller’in yüzde 12, BSW’nin (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 8, FDP’nin yüzde 4 ve Sol Parti’nin de yüzde 4 oy alacağı da ortaya çıktı. Bu veriler ışığında CDU/CSU ile SPD’nin veya CDU/CSU ile Yeşiller’in koalisyon hükümeti kurmasının mümkün olacağına da dikkat çekildi.

ALICE WEIDEL KİMDİR?

Alice Weidel, 1979 yılında Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Gütersloh kentinde doğdu. Baba tarafından hukukçu olan büyük babası Nazi döneminde Nasyonal Sosyalistlerin önde gelenlerinden biriydi. Liseyi Gütersloh’a bağlı Versmold’da bitirdikten sonra Bayreuth Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünde yüksek öğrenim gördü. Daha sonra Frankfurt’ta Goldman Sachs ve Allianz Küresel Yatırım’da çalıştı. 2013 yılında kurulan AfD’ye üye oldu ve iki yıl sonra da yönetime girdi. 2017 yılında da AfD’den Federal Meclis milletvekili seçildi. 2017-2021 yıllarında Alexander Gauland’la birlikte AfD Federal Meclis Grup Başkanlığı yaptı. Aynı görevi 2021’den beri de Tino Chrupalla ile birlikte sürdürüyor. Ayrıca Tino Chrupalla ile birlikte aynı zamanda 2022 yılından beri AfD’nin sözcülüğünü yapıyor. 2021 yılında yapılan genel seçimlere Chrupalla ile birlikte partinin lider adayı olarak katılırken, gelecek yıl şubat ayında yapılacak seçimlere AfD’nin başbakan adayı olarak katılması kararlaştırıldı.