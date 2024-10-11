Wefa Köln merkezine baskın!

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SAVCILIK sözcüsünün ‘Kölner Stadt-Anzeiger’e yaptığı açıklamaya göre, soruşturma 62 ve 44 yaşlarındaki iki zanlının 2019 ile 2022 yılları arasında derneğin 140 bin Euro bağış parasını dernek kasasından zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor. Köln Polisi, Wefa’nın Köln’ün Ehrenfeld bölgesindeki genel merkezine 10 Ekim Perşembe günü yerel saatle 11.00 sularında 15 araçla baskın düzenledi. Edinilen bilgiye göre polis baskını esnasında merkezde Wefa yöneticilerinin olmadığı ancak bağış makbuzlarının bulunduğu veri taşıyıcılarına el konulduğu bildirildi. Mali soruşturmayla alakalı emniyet mensuplarının operasyonel tam teçhizatlı kar maskeli görünümü kentte şok etkisi yarattı. 2006 yılında kurulan Wefa din dil, ırk renk, bölge farkı gözetmeden mağdur kalmış insanlara yardım eli uzatan politik faaliyetleri olmayan uluslararası bir yardım teşkilatıdır.

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