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Avrupa
Haber Giriş: 22.01.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

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Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı
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PSG'nin yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Google ve Yahoo'ya açtığı dev tazminat davasını kazandığını açıkladı.

Nara daha önce Google ve Yahoo'ya aramalarda çıkan seks kasedi iddialarıyla ilgili dava açmıştı.

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

YALANLAYIP DAVA AÇTI
Seks kasedi iddialarını kesin olarak yalanlayan ve yanlış içerik nedeniyle teknoloji devlerine dava açtı.
Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı
İLK KEZ AÇIKLADI
Önceki gün takipçileriyle Instagram'dan soru-cevap yapan Nara bu davayla ilgili soruya cevap verdi.
Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı
TAKİPÇİSİ SORDU
Bir takipçisi Nara'ya kendisini seks videosunu içinde gösteren Google ve Yahoo'ya karşı açtığı davaya kazandığı iddialarını doğruluğunu sordu.
Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı
'DOĞRU'
Nara ise bir ekran görüntüsüyle 'Doğru' cevabını verdi.
Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı
AVUKATINDAN MESAJ
Ekran görüntüsünde avukatından gelen mesajı paylaşan Nara 'Hukuk ve Ticaret Mahkemesi'nin 2 Numaralı Odası, Google ve Yahoo'yu, kendisine yanlış bir şekilde atfedilen pornografi içeren bir videonun yayılmasının neden olduğu zararlar için Wanda Nara'ya tazminat ödemeye mahkum eden bir kararı onayladı. Pornografik ve cinsel içerikli sitelere bağlantı kurmasına da izin veren mahkeme, kararında, mağdurun itibarını ve onurunu hiç şüphesiz baltalayan ciddi zararı vurguluyor."
Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı
TAZMİNAT MİKTARI BELLİ DEĞİL
Nara'nın tazminat olarak kaç para kazandığı ise paylaşılmadı.
Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

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