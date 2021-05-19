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Avrupa
Haber Giriş: 19.05.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagram'a kafa tuttu!

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Wanda Nara, paylaşımını silen Instagram'a kafa tuttu!

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren PSG'nin Arjantinli forveti Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, paylaşımını kaldıran Instagram'a kafa tuttu. Nara, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle önce kısıtlanan ardından da yayından kaldırılan yarı çıplak pozunu tekrar yayınladı.

Hemen hemen her paylaşımı magazin dünyasında olay olan Wanda Nara, yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu
Vücut kıvrımlarını gösteren pozlarını paylaşmayı pek seven Nara, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın topluluk kurallarının ihlali engeline takılmıştı.
Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu
Nara'nın yayından kaldırılan yarıçıplak poz, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Ancak Wanda Instagram'ın bu hamlesine karşılık verdi.
Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu
Eski playboy modeli olan Wanda Nara, yaptığı son paylaşımın kaldırılmasının ardından isyan etse de tekrar yüklemeyi ihmal etmedi.
Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu
500 binden fazla kullanıcı tarafından beğenilen fotoğraf, şu anda Instagram tarafından yayından kaldırılmadı.
Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagrama kafa tuttu

 

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