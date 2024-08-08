Walthamstow ırkçıları korkuttu

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İNGİLTERE’nin Southport kasabasında üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından yükselen aşırı sağcı şiddet eylemleri ikinci haftasında da devam ediyor. Irkçıların, çarşamba akşamı saat 20.00’de Walthamstow’daki göçmenlik danışma merkezi önünde eylem yapacağı yönünde söylentilerin yayılması, polisi ve mahalle sakinlerini teyakkuza geçirdi. Irkçılık karşıtları, aşırı sağcılardan bir saat önce sokağa çıktı. Akşam saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede aşırı sağcılar eylem yapamadı, ancak karşı protestoda binlerce kişinin buluştu. Çok sayıda sivil toplum örgütünün ve yerel oluşumların katıldığı eylemde, “Burada nefrete yer yok” ve “Aşırı sağı durdurun” dövizleri taşındı.