Walthamstow ırkçıları korkuttu

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 11:25
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İngiltere’de on binlerce kişi Walthamstow’da ırkçılara karşı sokağa çıktı. Eylemde, “Burada nefrete yer yok” ve “Aşırı sağı durdurun” dövizleri taşındı.
İNGİLTERE’nin Southport kasabasında üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından yükselen aşırı sağcı şiddet eylemleri ikinci haftasında da devam ediyor. Irkçıların, çarşamba akşamı saat 20.00’de Walthamstow’daki göçmenlik danışma merkezi önünde eylem yapacağı yönünde söylentilerin yayılması, polisi ve mahalle sakinlerini teyakkuza geçirdi. Irkçılık karşıtları, aşırı sağcılardan bir saat önce sokağa çıktı. Akşam saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede aşırı sağcılar eylem yapamadı, ancak karşı protestoda binlerce kişinin buluştu. Çok sayıda sivil toplum örgütünün ve yerel oluşumların katıldığı eylemde, “Burada nefrete yer yok” ve “Aşırı sağı durdurun” dövizleri taşındı.EYLEMCİLERE CEZA YAĞIYORLondra
Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra’daki Müslüman azınlık ve etnik toplulukların, aşırı sağcı şiddet eylemleri sonrası ‘endişe yaşadığını’ kaydetti. Geçen hafta aşırı sağcıların eylemler yaptığı Bristol, Southampton, Birmingham, Liverpool, Sheffield, Aldershot ve Newcastle’da da bu kez ırkçılığa tepki eylemleri düzenlendi. İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, ırkçılık karşıtı eylem yapanların ve mahallelerin güvenliğini sağlamak adına gösterdikleri çabadan dolayı polis memurlarına teşekkür etti. Öte yandan, eylemler sırasında polis memuruna saldırmakla suçlanan bir kişi 3 yıl hapis, bir eylemci kargaşa ve kundaklamadan 30 ay, bir başka eylemci ise ırkçılık içeren şiddet suçundan 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.