Waldkraiburg’da yaşayan Türkler tedirgin... Bir ayda 4. saldırı...
Bavyera Eyaletinin Waldkraiburg kasabasındaki Türklere ait iş yerlerine bir ay içinde dördüncü saldırı gerçekleşti. Son saldırı ise Malatyalı Hasan Çavuş’a ait döner ve pizza dükkânına yapıldı. Gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda camlar taşlarla kırılırken, içinde kötü kokulu bir sıvı ile dolu boya kovasını da dükkanın içine fırlatıldı. Sesler üzerine pencereye çıkan karşı binadaki bir Alman kadın, siyah giyinmiş üç kişiyi gördüğünü ve hemen polise verdiği söyledi.
OLAYIN ardından kasabaya giderek incelemelerde bulunan Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Alman yetkililerinden bilgi aldı. Saldırıların düşündürücü olduğunu belirten Günay, “Emniyet müdürü, belediye başkanı ve başsavcı da olay yerine geldi. Kendileri ile görüşüp bilgi aldım. Yetkililer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini, faillerin yakalanması için özel ekip kurarak bir önce sonuca varmak istediklerini belirttiler. Biz de olayların sürekli takipçisi olacağız” dedi. Dükkân sahibi Hasan Çavuş ise saldırıyı sabah saatlerinde polisten öğrendiğini söyledi: “Burayı 8 ay önce devraldım. Yeniyim, kimseyi tanımam. Dolayısıyla kimseyle de en küçük bir sorunum yok. Bu bölgedeki dördüncü saldırı. Hepsi de Türklere ait dükkânlar. Bu saldırılar Türk düşmanı olan birilerinin işi ve bana göre burası hedef seçilmiş. Ayrıca dışarıdan geldiklerini düşünüyorum.”
3 BİN EURO ÖDÜL
Saldırıdan 10 gün önce yine bir Türk marketine saldırı düzenlenmiş, market yanıp kül olmuştu. Ondan önce de yine Türklere ait bir pizza dükkânı ile kuaför salonu saldırıya uğramıştı. Bunun üzerine emniyet müdürlüğü özel bir ekip oluşturmuş ancak bugüne kadar bir sonuç alınamamıştı. 49 kişiden oluşan ekip son günlerde bir afiş bastırarak kasabadaki dükkânların camlarına aşmıştı. Afişte, olaylarla ilgili ihbarda bulunan kişilere 3 bin Euro ödül verileceği duyuruldu.
Saldırının ardından Bild gazetesine konuşan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, “Olayı duyduğumda adeta şok oldum. Bu saldırı son derece çirkin ve bir o kadar da üzücü. Göçmen kökenli vatandaşlarımıza karşı yapılan bu elim saldırıdan üzüntü duyuyorum” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle