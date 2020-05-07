Waldkraiburg’da yaşayan Türkler tedirgin... Bir ayda 4. saldırı...

OLAYIN ardından kasabaya giderek incelemelerde bulunan Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Alman yetkililerinden bilgi aldı. Saldırıların düşündürücü olduğunu belirten Günay, “Emniyet müdürü, belediye başkanı ve başsavcı da olay yerine geldi. Kendileri ile görüşüp bilgi aldım. Yetkililer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini, faillerin yakalanması için özel ekip kurarak bir önce sonuca varmak istediklerini belirttiler. Biz de olayların sürekli takipçisi olacağız” dedi. Dükkân sahibi Hasan Çavuş ise saldırıyı sabah saatlerinde polisten öğrendiğini söyledi: “Burayı 8 ay önce devraldım. Yeniyim, kimseyi tanımam. Dolayısıyla kimseyle de en küçük bir sorunum yok. Bu bölgedeki dördüncü saldırı. Hepsi de Türklere ait dükkânlar. Bu saldırılar Türk düşmanı olan birilerinin işi ve bana göre burası hedef seçilmiş. Ayrıca dışarıdan geldiklerini düşünüyorum.”

3 BİN EURO ÖDÜL

Saldırıdan 10 gün önce yine bir Türk marketine saldırı düzenlenmiş, market yanıp kül olmuştu. Ondan önce de yine Türklere ait bir pizza dükkânı ile kuaför salonu saldırıya uğramıştı. Bunun üzerine emniyet müdürlüğü özel bir ekip oluşturmuş ancak bugüne kadar bir sonuç alınamamıştı. 49 kişiden oluşan ekip son günlerde bir afiş bastırarak kasabadaki dükkânların camlarına aşmıştı. Afişte, olaylarla ilgili ihbarda bulunan kişilere 3 bin Euro ödül verileceği duyuruldu.

Saldırının ardından Bild gazetesine konuşan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, “Olayı duyduğumda adeta şok oldum. Bu saldırı son derece çirkin ve bir o kadar da üzücü. Göçmen kökenli vatandaşlarımıza karşı yapılan bu elim saldırıdan üzüntü duyuyorum” dedi.