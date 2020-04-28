Waldkraiburg’da bir Türk marketi kundaklandı

ŞEHİR merkezinde baba Kazım Aluş ile oğlu Hüseyin Aluş’a ait Türk gıda marketi henüz kimliği tespit edilemeyen birisi tarafından kundaklandı. Yangında market kül olurken, çevredeki diğer dükkânlarda da hasarlar oluştu. Yangına 120 itfaiye eri, 10 ambulans çok sayıda polis ve çevre yerleşim birimlerinden yardım ekipleri katıldı. Kriminal polis devreye girerken, soruşturma başlatıldı. Kundakçıyı gören yada bilenlerin 08631-36730 numaralı telefonu arayıp bilgi vermeleri istendi.





‘BIÇAĞI ALIP AŞAĞI İNDİM’

İsminin açıklanmasını istemeyen bina sakinlerinden biri gürültülü ayak sesi duyduğunu belirterek, “Büyük bir patlama oldu. Elime bıçağı alıp aşağı indim ama bina kapısından çıkmak olanaksızdı. Hemen yukarı çıkıp ailemi topladım sonra da tüm komşuların kapılarına vurarak uyandırdım. Hepsini binanın bodrumundaki garaja indirip oradan dışarı çıktık. Zaten o arada itfaiye ve polis olay yerine geldi. Polise de aynı ifadeyi verdim” dedi. Bu arada, edinilen bilgilere göre Waldkraiburg kasabasında daha önce, 2 hafta içinde, iki farklı Türk dükkânına saldırılar olmuştu. Bunlardan bir tanesi Türk pizza dükkânına yapılmış daha sonra da yine bir Türk’e ait kuaför salonuna saldırı yapılmış ve gamalı haç çizilerek, ‘siz son değilsiniz’ cümlesi yazılmış.