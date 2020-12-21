Waldkraiburg saldırganına dava açıldı
Almanya’nın Bavyera sınırları içinde kalan Waldkraiburg’daki Türk işletmelere yönelik saldırılar düzenleyen bir kişiye dava açıldı. Federal Savcılığın açtığı davada, 25 yaşındaki zanlı, bir gruba karşı kin ve nefret suçu işlemek, 31 kez öldürmeye teşebbüs etmek ve kundaklama suçu işlemekle suçlanıyor.
SORGUSUNDA, Türklerden nefret ettiği için onlara ait market ve restoranlara saldırılar düzenlediğini itiraf eden zanlının, 8 Mayıs 2020’de yakalandığında sırt çantasında çok sayıda patlayıcı da ele geçirilmişti. Türkiye kökenli Alman vatandaşı saldırganın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) ait Köln Merkez Camisi’ne saldırı planladığı, bombaları da o yüzden çantasında taşıdığı belirlenmişti. Yapılan soruşturmada 2017’de parça tesirli 45 kilo ağırlığında bomba hazırlayan zanlının patlayıcıyı o günden beri otomobilinde taşıdığı belirlenmişti.
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