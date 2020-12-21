Waldkraiburg saldırganına dava açıldı

SORGUSUNDA, Türklerden nefret ettiği için onlara ait market ve restoranlara saldırılar düzenlediğini itiraf eden zanlının, 8 Mayıs 2020’de yakalandığında sırt çantasında çok sayıda patlayıcı da ele geçirilmişti. Türkiye kökenli Alman vatandaşı saldırganın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) ait Köln Merkez Camisi’ne saldırı planladığı, bombaları da o yüzden çantasında taşıdığı belirlenmişti. Yapılan soruşturmada 2017’de parça tesirli 45 kilo ağırlığında bomba hazırlayan zanlının patlayıcıyı o günden beri otomobilinde taşıdığı belirlenmişti.