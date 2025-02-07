‘Wahl-O-Mat’ yine devrede... Hangi parti bana uygun?

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Seçmenler, ‘Wahl-O-Mat’ adlı dijital karar destek aracı yardımıyla hangi partinin kendi görüşlerine daha yakın olduğunu öğrenebilecek. Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) tarafından 2002 yılından bu yana sunulan hizmet, vatandaşların seçim programlarına göre kendilerine en uygun partiyi bulmalarına yardımcı oluyor. ‘Wahl-O-Mat’, kullanıcıların “Katılıyorum”, “Katılmıyorum”, “Tarafsızım” veya “Bu soruyu geç” seçenekleriyle yanıtlayabileceği 38 farklı tez üzerinden çalışıyor. Bu tezler, kullanıcıların siyasi görüşleriyle partilerin seçim programlarını karşılaştırarak, kişisel uyum oranını hesaplıyor. Kullanıcılar, süreci istedikleri zaman duraklatıp geri dönebilir veya cevaplarını değiştirebilir.





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TÜM PARTİLER SORULARI YANITLADI

Tezlerin sonunda, kullanıcılar özellikle önem verdikleri konuları daha yüksek ağırlıkta değerlendirebilmek için ilgili tezin yanındaki daireye tıklayabiliyor. Ardından, hangi partilerin sonuçlarını görmek istediklerini seçebiliyorlar. Seçime katılan tüm partiler, ‘Wahl-O-Mat’ın sorularını yanıtladı. Wahl-O-Mat, internet üzerinden erişilebilir olmasının yanı sıra Android ve iOS için mobil uygulama olarak da kullanılabiliyor.

‘Wahl-O-Mat’ın sonuçları, kullanıcıların cevaplarıyla partilerin cevapları arasındaki uyum oranına göre hesaplanıyor. Bu hesaplama yöntemi, bpb tarafından detaylı bir şekilde açıklanıyor. Kullanıcılar, ‘Wahl-O-Mat’ın resmi internet sitesi üzerinden bu hesaplama modelini inceleyebilir.