Wagenknecht’e boyalı saldırı

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ERFURT kentindeki kampanyada konuşma yaptığı sırada, izleyiciler arasındaki bir kişi, sahneye kırmızı bir sıvı sıktı. Boyanın bir kısmı konuşma kürsüsüne, bir kısmı da Sahra Wagenkencht’e geldi. Saldırı, konuşmasının bitmesinin hemen ardından meydana geldi. Wagenkencht, olayın ardından konuşmasını yarıda kesti ve kısa süreliğine sahneyi terk etti. Olayın şüphelisi güvenlik görevlileri tarafından yere yatırıldı ve kelepçelenerek karakola götürüldü. Bir polis sözcüsü, “Bayan Wagenknecht’in konuşması sırasında, adam fark edilmeden kordon altına alınmış alana girmiş ve daha önce bilinmeyen kırmızı bir sıvı püskürtmüştür. Olay yerine gelen ekipler saldırganı hemen etkisiz hale getirmiş ve tutuklamıştır. 50 yaşında bir Alman olan bu kişinin suçu neden işlediği halen araştırılmaktadır. Kendisi halen polis tarafından gözaltında tutulmaktadır” dedi. Sözcü, sıvı örneklerinin şu anda laboratuvarda analiz edildiğini söyledi. Fail hakkında mala zarar verme ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı.

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ANKETLERDE OYU YÜZDE 20

Kısa bir aradan sonra politikacı konuşmasına devam etti. BSW Yönetim Kurulu üyesi John Lucas Dittrich, olay sonrası “Erfurt’ta bir kişi tarafından yapılan korkakça bir boya saldırısı” olarak nitelendirdiği bu durumu kınadı. Aşırı sağcıların güçlü olduğu Thüringen eyaletinde pazar günü eyalet parlamentosu seçimi yapılacak. BSW, anketlerde yaklaşık yüzde 20 oy oranında görünüyor. Önceki gün ise, BSW’nin Erfurt doğrudan adayı olan Thomas Schmid’in, AfD geçmişine sahip olduğu iddiaları ortaya çıktı. Thüringen BSW, teşkilatı, daha önce eski AfD üyelerini bünyelerine almayacaklarını defalarca belirtmişti. Schmid ise bu iddiaları reddetti.