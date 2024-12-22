VW’de uzlaşma!

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ALMAN otomotiv devi Volkswagen’de (VW), bir süredir devam eden zorlu görüşmelerde uzlaşmaya varıldı, tedirginlik son erdi. VW yönetimi, Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) ve İşyeri İşçi Konseyi arasında 5 gün üst üste yapılan ve toplam 70 saat süren görüşmelerin son turunda anlaşmaya varıldı. VW yöneticileri, Almanya’daki fabrikalarında otomobil üretim kapasitesini yılda 700 bin adet düşürerek, gönüllü olarak ayrılmak isteyenlere büyük ölçüde tazminat ödenmesi yoluyla personel sayısını kademeli olarak 35 bin azaltma ve ayrılanların yerinin doldurulmaması hedefinde direnirken, diğer çalışanlara hiçbir fabrikayı kapatmadan 2030 yılı sonuna kadar iş yeri garantisi verdi. Sendika ve İşçi Konseyi de buna karşılık olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve işletmenin rekabet gücünün artırılması için çalışanların önümüzdeki yıllarda ücret artışı ve primlerden feragat etmesini kabul etti.



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‘BU İYİ BİR HABER’

IG Metall, Alman ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerken, varılan uzlaşmayı savundu ve çalışanlara iş yeri garantisi verilmesi ile şu aşamada hiçbir fabrikanın kapatılmamasını ‘iyi bir haber’ olarak niteledi. Şu anda elektrikli otomobil satışlarındaki düşüşün giderilmesi ve önümüzdeki yıllarda hedeflenen canlılığın sağlanması halinde, mevcut iş yerlerinin korunacağı gibi daha fazla kişiye istihdam sağlanmasını umduklarını açıkladı. Görüşmeleri IG Metal adına sürdüren Thorsten Gröger, “Varılan uzlaşma, çalışanların da acı verici ama katkıda bulunmasını içermektedir. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik olumlu bir perspektif de sunmaktadır” dedi.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın en çok otomobil satan şirketi olan Volkswagen’in Almanya’nın Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Kassel, Salzgitter, Emden, Berlin, Chemnitz, Zwickau, Dresden, Frankfurt am Main, Osnabrück ve Münih kentlerinde fabrikaları var. 293 bini Almanya’da olmak üzere dünya genelinde VW fabrikalarında 700 bine yakın kişi çalışıyor.