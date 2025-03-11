VW’de tarihi karar! Yöneticilerin maaşı düşürüldü

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VW CEO’su Oliver Blume başta olmak üzere yüksek düzeyde görev yapan menajerler ve yöneticiler yıllık ücretlerinden yüzde 11 feragat edeceklerini açıkladılar. Volkswagen’in bir sözcüsü, bu feragatin ilk aşamada 2031 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

Almanya’da en çok kazanan menajerler arasında yer alan VW CEO’’u Oliver Blume’un 2023 yılındaki ücretinin 9.7 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu verilere göre Oliver Blume’un yılda yaklaşık 1 milyon Euro, diğer yöneticilerin de 100 bin Euro’nun üzerinde feragatta bulunacaklarına dikkat çekildi.

Bilindiği gibi geçen yılın sonlarına doğru otomobil satışlarındaki düşüş ve Çin’le rekabet yüzünden Volkswagen işletmeleri Almanya’daki tesislerinde çalışanların sayısını 2030 yılına kadar 30 bin azaltacağını açıklamıştı.

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VW’DE KÂR AZALDI

Öte yandan, Volkswagen Grubu’nun satışlarında ve kâr payında düşüş olurken, geçen yılın cirosunda artış olduğu açıklandı. VW’den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl özellikle Güney Amerika’daki satışlarında Çin’le rekabet yüzünden düşüş kaydedildi. 2023 yılında toplamda 9.2 milyon araç satılırken, bu rakam geçen yıl 9 milyona düştü. Satışlarda yüzde 2.3 civarında düşüş yaşandığı halde VW Grubu geçen yıl 324.7 milyar Euro ciro yaptı. Bu rakamın bir yıl öncesine nazaran yüzde 1 artış anlamına geldiği belirtildi. Ciroda artış olmasına rağmen 2023 yılında 17.8 milyar Euro olan kâr payı geçen yıl 12.3 milyar Euro’ya düştü. Ancak buna rağmen 120 bin VW çalışanına bu yıl kişi başına 4 bin 799 Euro 50 Cent prim verileceği açıklandı.