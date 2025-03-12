×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

VW ve Audi’den dev geri çağırma

Güncelleme Tarihi:

#VW#Audi#Geri Çağırma
VW ve Audi’den dev geri çağırma
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:03

Volkswagen ve Audi, dünya genelinde 100 milyondan fazla aracı ‘hatalı Takata hava yastıkları nedeniyle hayati tehlike oluşturduğu’ gerekçesiyle geri çağırdı. Volkswagen’de 2005-2018 yılları arasında üretilen modeller geri çağrılanlar kapsamında. Audi’de ise 2003-2011 yılları arasında üretilen S ve RS versiyonları dahil olmak üzere A4 ve A6 modelleri ile A4 Cabrio ve A6 Allroad modelleri.

Haberin Devamı

Volkswagen’den yapılan açıklamada, yıllardır hatalı gaz jeneratörlü hava yastıkları kullanıldığı belirtildi. Bu hava yastıkları, sıcaklık ve nem gibi belirli iklim koşullarına maruz kaldığında zamanla bozulabiliyor. Şirket, “Bu nedenle, hatalı bir hava yastığı, bir kaza anında siz ve yolcularınız için ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir” uyarısında bulundu. Bir kaza anında hava yastığı devreye girdiğinde, gaz jeneratörünün ateşlenmesi sırasında aşırı yüksek basınç oluşabiliyor. Bu durum, hava yastığındaki metal parçaların parçalanarak araç içine saçılmasına neden olabiliyor. Volkswagen, bu durumun ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda uyardı.

ARAÇ NUMARASIYLA KONTROL EDİN
Aracınızın bu geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN), yani Araç Kimlik Numarası’nı kullanabilirsiniz. Bu numara, araç belgelerinizde ve ön camın alt kısmında bulunan 17 haneli uluslararası standart bir numaradır. FIN numaranızı Volkswagen’in belirttiği web sitesine girerek aracınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Aracı geri çağırmadan etkilenenlerin, derhal bir Volkswagen veya Audi yetkili servisiyle iletişime geçmesi istendi. Şirket, ilgili parçaların ücretsiz olarak değiştirileceğini ve bu işlemin yaklaşık bir saat süreceğini belirtti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#VW#Audi#Geri Çağırma

BAKMADAN GEÇME!