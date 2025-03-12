VW ve Audi’den dev geri çağırma

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Volkswagen’den yapılan açıklamada, yıllardır hatalı gaz jeneratörlü hava yastıkları kullanıldığı belirtildi. Bu hava yastıkları, sıcaklık ve nem gibi belirli iklim koşullarına maruz kaldığında zamanla bozulabiliyor. Şirket, “Bu nedenle, hatalı bir hava yastığı, bir kaza anında siz ve yolcularınız için ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir” uyarısında bulundu. Bir kaza anında hava yastığı devreye girdiğinde, gaz jeneratörünün ateşlenmesi sırasında aşırı yüksek basınç oluşabiliyor. Bu durum, hava yastığındaki metal parçaların parçalanarak araç içine saçılmasına neden olabiliyor. Volkswagen, bu durumun ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda uyardı.

ARAÇ NUMARASIYLA KONTROL EDİN

Aracınızın bu geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN), yani Araç Kimlik Numarası’nı kullanabilirsiniz. Bu numara, araç belgelerinizde ve ön camın alt kısmında bulunan 17 haneli uluslararası standart bir numaradır. FIN numaranızı Volkswagen’in belirttiği web sitesine girerek aracınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Aracı geri çağırmadan etkilenenlerin, derhal bir Volkswagen veya Audi yetkili servisiyle iletişime geçmesi istendi. Şirket, ilgili parçaların ücretsiz olarak değiştirileceğini ve bu işlemin yaklaşık bir saat süreceğini belirtti.