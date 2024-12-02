‘VW uzlaşmazsa, tarihte görülmemiş bir...’

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ZWICKAU, Wolfsburg, Hannover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig, Salzgitter Chemnitz ve Dresden’de bu sabah saat 09.00 itibariyle başlatılan ve her vardiyada üretimin 2 saat durdurulması planlanan grevler, uzlaşmaya varılıncaya kadar devam edecek. IG Metal adına görüşmeleri sürdüren Thorsten Gröger, “Uyarı grevlerinin ne kadar süreceği ve ne kadar yoğun geçeceği Volkswagen yönetiminin uzlaşma masasındaki tutumuna bağlı. Gerekirse bu sefer VW’nin tarihinde görülmemiş bir grev süreci yaşanır” dedi. Grevler nedeniyle üretime geçici süre ara verileceği, ancak iki saat aradan sonra üretime devam edileceği açıklandı.

Volkswagen yönetimi, özellikle e-otomobil satışlarında ciddi düşüş olması nedeniyle şirketin milyarlarca Euro zarar ettiğini ileri sürerek, 120 bin çalışanının ücretinde yüzde 10 kesinti, bazı tesisleri kapatma ve bazı tesislerde personel sayısını azaltmayı planlarken, sendika ise işten çıkarmalara ve tesislerin kapatılmasına karşı çıkıyor. IG Metall, zor dönemin atlatılması için talep edilen yüzde 7 ücret artışının depolanmasını istiyor. Volkswagen yönetimi ise 3 farklı bölgede tesislerini kapatmayı ve yaklaşık 12 bin civarında çalışanına çıkış vermeyi planlıyor.

Daniela Cavallo, Thorsten Gröger

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MERKEZDE PROTESTO

Tesislerde farklı saatlerde uyarı grevine gidilirken, VW’nin Aşağı Saksonya eyaletinin Wolfsburg kentindeki merkez binası önünde bugün öğleden önce saat 10.00’da bir protesto gösterisi düzenlendi. Gösteriye binlerce Volkswagen çalışanı ve dayanışma sergileyen vatandaş katıldı. Thorsten Gröger ve İşçi Temsilciliği Başkanı Daniela Cavallo burada birer konuşma yaparak, çalışanlar haklarını alıncaya kadar bu mücadelenin sürdürüleceğini ilan ettiler. Cavallo, Volkswagen yöneticilerinin ve hissedarların milyonlar kazandığına işaret ederken, çalışanların emeklerinin karşılığını alamamasını sert bir dille eleştirdi. Bu işletmeye yıllarını veren insanların kapı önüne konulmasına göz yummayacaklarının altını çizen Cavallo, VW’nin hisselerinin yüzde 20’sine sahip olan Aşağı Saksonya eyalet hükumetine de “Bu insanlara sahip çıkın” çağrısında bulundu. Gösteriye katılanlar ise “Biz dayanışma içindeyiz”, “Dayanışmayı sonuna kadar sürdüreceğiz” sloganları attılar. İşyeri İşçi Temsilciliği’nin çarşamba günü bir toplantı yapacağı ve ileriye yönelik gelişmeleri değerlendireceği belirtilirken, 9 Aralık’ta toplu sözleşme görüşmelerine devam edilmesi de öngörüldü.