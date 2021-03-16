VW, Tesla’ya meydan okuyor

ELEKTRİKLİ araç üretim ve batarya stratejisini tanıtan VW, Salzgitter’deki fabrikasında batarya üretiminin yanı sıra partnerleriyle 5 farklı yerde daha batarya üretim tesisi kuracak. VW’nin teknolojiden sorumlu yöneticisi Thomas Schmall, kurulacak toplam 6 dev batarya üretim tesisiyle yılda 240 gigawattsaat kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. VW, İsveç’teki partneriyle yıllık 40 gigawattsaatlik batarya üretim kapasitesine sahip tesisi 2023’ten itibaren hayata geçirmek istiyor. Aynı kapasiteyle Salzgitter’de üretim yapacak olan VW’nin diğer 4 üretim tesisini nerede kuracağı ise açıklanmadı. Bunlardan birinin İspanya’daki Seat fabrikası olabileceği iddia edilirken, VW sendikası ise Almanya’da ikinci üretim tesisinin de açılmasını istedi. HIZLI DOLUM TESİSLERİ

VW’nin elektrikli araç stratejilerinden biri de batarya maliyetinin ucuzlaması. VW, 2023’ten itibaren kendi araçları için tek tip hücreli ortak bir batarya sistemi sunacak. VW ayrıca, Avrupa çapında ortaklarıyla 18 bin noktada hızlı dolum ünitesi kurmayı planlıyor. 2025 yılına kadar 18 bin noktada batarya dolum ünitesi için Britanyalı BP, İspanyol İberdrola ve İtalyan Enel enerji şirketleriyle anlaşma gerçekleştirildi. Bu rakama dahil 8 bin dolum ünitesinin ise Schell iş birliğinde yapılacağı açıklandı.